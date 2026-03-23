Довідка про статус податкового резидента: як отримати та апостилювати

Державна податкова служба у Полтавській області нагадує про порядок отримання довідки про податковий резидентський статус та її апостилювання для використання за кордоном.

Отримати довідку можна безкоштовно, подавши заяву встановленого зразка онлайн через Електронний кабінет платника або особисто чи поштою до податкового органу за місцем реєстрації. У заяві обов’язково вказуються ПІБ українською та англійською, податковий номер, країна призначення довідки, рік та підстава для визначення резидентського статусу. Термін видачі документа – до 10 календарних днів, формат – електронний або паперовий.

Для апостилювання довідки необхідно звернутися до ДПС України у Києві. Потрібні оригінал або завірена копія довідки, заява з зазначенням країни призначення та документа, а також підтвердження оплати послуги – 51 грн у 2026 році (пільги передбачені для певних категорій громадян). Термін розгляду – до 20 робочих днів.

Найзручніший спосіб отримання довідки – через Електронний кабінет (cabinet.tax.gov.ua) із авторизацією за допомогою КЕП або Дія.Підпис. При плануванні апостилювання варто обрати паперову форму видачі довідки, оскільки апостиль ставиться лише на оригінал із мокрою печаткою та підписом. Паперовий документ можна забрати протягом 10 днів у податковій за місцем реєстрації.

