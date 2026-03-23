  В Україні

Довідка про статус податкового резидента: як отримати та апостилювати

23:12, 23 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Подати заяву можна через Електронний кабінет або податковий орган за місцем реєстрації.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба у Полтавській області нагадує про порядок отримання довідки про податковий резидентський статус та її апостилювання для використання за кордоном.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Отримати довідку можна безкоштовно, подавши заяву встановленого зразка онлайн через Електронний кабінет платника або особисто чи поштою до податкового органу за місцем реєстрації. У заяві обов’язково вказуються ПІБ українською та англійською, податковий номер, країна призначення довідки, рік та підстава для визначення резидентського статусу. Термін видачі документа – до 10 календарних днів, формат – електронний або паперовий.

Для апостилювання довідки необхідно звернутися до ДПС України у Києві. Потрібні оригінал або завірена копія довідки, заява з зазначенням країни призначення та документа, а також підтвердження оплати послуги – 51 грн у 2026 році (пільги передбачені для певних категорій громадян). Термін розгляду – до 20 робочих днів.

Найзручніший спосіб отримання довідки – через Електронний кабінет (cabinet.tax.gov.ua) із авторизацією за допомогою КЕП або Дія.Підпис. При плануванні апостилювання варто обрати паперову форму видачі довідки, оскільки апостиль ставиться лише на оригінал із мокрою печаткою та підписом. Паперовий документ можна забрати протягом 10 днів у податковій за місцем реєстрації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ДПС апостиль

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]