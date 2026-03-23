Справка о статусе налогового резидента: как получить и апостилировать

23:12, 23 марта 2026
Подать заявление можно через «Электронный кабинет» или в налоговый орган по месту регистрации.
Справка о статусе налогового резидента: как получить и апостилировать
Государственная налоговая служба в Полтавской области напоминает о порядке получения справки о налоговом резидентском статусе и ее апостилировании для использования за рубежом.

Получить справку можно бесплатно, подав заявление установленного образца онлайн через Электронный кабинет плательщика или лично либо по почте в налоговый орган по месту регистрации. В заявлении обязательно указываются ФИО на украинском и английском языках, налоговый номер, страна назначения справки, год и основание для определения резидентского статуса. Срок выдачи документа – до 10 календарных дней, формат – электронный или бумажный.

Для апостилирования справки необходимо обратиться в ГНС Украины в Киеве. Требуются оригинал или заверенная копия справки, заявление с указанием страны назначения и документа, а также подтверждение оплаты услуги – 51 грн в 2026 году (льготы предусмотрены для определенных категорий граждан). Срок рассмотрения – до 20 рабочих дней.

Самый удобный способ получения справки – через Электронный кабинет (cabinet.tax.gov.ua) с авторизацией с помощью КЭП или «Дія.Підпис». При планировании апостилирования стоит выбрать бумажную форму выдачи справки, поскольку апостиль ставится только на оригинал с мокрой печатью и подписью. Бумажный документ можно забрать в течение 10 дней в налоговой по месту регистрации.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС и международные эксперты определили будущих судей ВАКС

От 205 претендентов до 22 финалистов: завершились собеседования в Высший антикоррупционный суд.

ВС: за военнослужащими сохраняется выплата до 100 тысяч гривен при лечении последствий ранения

КАС ВС разъяснил, что право на дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн сохраняется и во время лечения последствий ранения, если установлен их причинно-следственный связь с защитой Родины.

Воровство, контрабанда и разбои: почему апелляция в Киеве оставила преступников без наказания в деле, которое длилось более 15 лет

Суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков давности — несмотря на серию тяжких преступлений.

Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении БЭБ права пользования закрытыми каналами связи

Проект закона завершает процесс передачи полномочий от ликвидированных подразделений налоговой милиции к БЭБ.

Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

