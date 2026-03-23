Справка о статусе налогового резидента: как получить и апостилировать

Государственная налоговая служба в Полтавской области напоминает о порядке получения справки о налоговом резидентском статусе и ее апостилировании для использования за рубежом.

Получить справку можно бесплатно, подав заявление установленного образца онлайн через Электронный кабинет плательщика или лично либо по почте в налоговый орган по месту регистрации. В заявлении обязательно указываются ФИО на украинском и английском языках, налоговый номер, страна назначения справки, год и основание для определения резидентского статуса. Срок выдачи документа – до 10 календарных дней, формат – электронный или бумажный.

Для апостилирования справки необходимо обратиться в ГНС Украины в Киеве. Требуются оригинал или заверенная копия справки, заявление с указанием страны назначения и документа, а также подтверждение оплаты услуги – 51 грн в 2026 году (льготы предусмотрены для определенных категорий граждан). Срок рассмотрения – до 20 рабочих дней.

Самый удобный способ получения справки – через Электронный кабинет (cabinet.tax.gov.ua) с авторизацией с помощью КЭП или «Дія.Підпис». При планировании апостилирования стоит выбрать бумажную форму выдачи справки, поскольку апостиль ставится только на оригинал с мокрой печатью и подписью. Бумажный документ можно забрать в течение 10 дней в налоговой по месту регистрации.

