У Харкові літня жінка вистрибнула з вікна квартири на 13-му поверсі, яку охопив вогонь

Від отриманих травм жінка загинула на місці.

Фото: ДСНС

У Салтівському районі Харкова літня мешканка багатоповерхівки загинула під час пожежі, вистрибнувши з вікна охопленої вогнем квартири.

Як повідомили в ДСНС, трагедія сталася в одній із 16-поверхових житлових будівель. Жінка вистрибнула з 13-го поверху, отримавши травми, що виявилися несумісними з життям.

Рятувальники ліквідували пожежу, не допустивши її поширення на сусідні квартири. Причини виникнення вогню наразі встановлюються.

