В Харькове пожилая женщина выпрыгнула из окна квартиры на 13-м этаже, которую охватил огонь

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Фото: ГСЧС

В Салтовском районе Харькова пожилая жительница многоэтажного дома погибла во время пожара, выпрыгнув из окна охваченной огнем квартиры.

Как сообщили в ГСЧС, трагедия произошла в одном из 16-этажных жилых домов. Женщина выпрыгнула с 13-го этажа, получив травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью.

Спасатели ликвидировали пожар, не допустив его распространения на соседние квартиры. Причины возникновения пожара в настоящее время устанавливаются.

