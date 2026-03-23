Чи може працівник, який уклав договір з нефіксованим робочим часом, працювати на іншій роботі – пояснення

Трудовий договір з нефіксованим робочим часом не обмежує право працівника на іншу роботу, якщо це не заборонено законом або колективним договором.

Управління інспекційної діяльності у Житомирській області повідомило, що працівник має право укладати трудові договори з одним або кількома роботодавцями одночасно, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором чи домовленістю сторін.

Згідно зі статтею 21‑1 Кодексу законів про працю України, роботодавець не може забороняти або перешкоджати працівникові з нефіксованим робочим часом виконувати роботу за іншими трудовими договорами.

Відповідно, будь-яка умова трудового договору, що обмежує право працівника на іншу зайнятість, вважається неправомірною.

