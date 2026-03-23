Может ли работник, заключивший трудовой договор с нефиксированным рабочим временем, работать на другой работе – разъяснение

Трудовой договор с нефиксированным рабочим временем не ограничивает право работника на другую работу, если это не запрещено законом или коллективным договором.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление инспекционной деятельности в Житомирской области сообщило, что работник имеет право заключать трудовые договоры с одним или несколькими работодателями одновременно, если иное не предусмотрено законодательством, коллективным договором или договоренностью сторон.

Согласно статье 21 1 Кодекса законов о труде Украины, работодатель не может запрещать или препятствовать работнику с нефиксированным рабочим временем выполнять работу по другим трудовым договорам.

Соответственно, любое условие трудового договора, ограничивающее право работника на другую занятость, считается неправомерным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.