ЕСПЧ по делу VASHCHENKO AND TRETYAK v. UKRAINE осудил практику пересмотра окончательных решений украинских судов

ЕСПЧ подробно объяснил, почему пересмотр дел на основании новой практики является непредсказуемым и незаконным.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

12 марта 2026 года Европейский суд по правам человека обнародовал решение по делу «Ващенко и Третьяк против Украины» (№ 42489/16 и № 74213/17). Это дело вскрывает системную проблему украинского правосудия прошлых лет: привычку пересматривать окончательные решения судов только потому, что позже появилась «новая» судебная практика.

Данное дело касается отмены окончательных и обязательных судебных решений в результате пересмотра Верховным Судом на основании прецедентного права после вынесения окончательных решений.

Заявители утверждали, что это привело к нарушению принципа правовой определенности в нарушение ст. 6 §1 Конвенции и ст. 1 Протокола № 1.

Двое украинцев — бывший судья Сергей Ващенко и работник энергокомпании Юрий Третьяк — прошли все круги национальных судов и получили окончательные решения в свою пользу:

- Сергею Ващенко присудили выплату задолженности по заработной плате.

- Юрию Третьяку — восстановление на работе и компенсацию за время вынужденного прогула после незаконного увольнения в оккупированном Крыму.

Оба решения вступили в законную силу, а решение по делу Ващенко даже было исполнено. Однако впоследствии государственные органы и предприятия обратились в Верховный Суд. Причина? Через 4-5 месяцев после финала в других, похожих делах, суды начали применять закон иначе. Верховный Суд вернул ситуацию назад, отменив выигрышные для заявителей решения.

ЕСПЧ был единогласен: Украина нарушила статью 6 Конвенции (право на справедливый суд) и статью 1 Первого протокола (защиту собственности).

Основные выводы Суда были следующими:

ЕСПЧ напомнил, что право на справедливое судебное разбирательство по пункту 1 статьи 6 Конвенции, истолкованное в свете принципов верховенства права и правовой определенности, охватывает требование о том, что когда суды окончательно разрешили спор между сторонами, их решение не должно ставиться под сомнение (см. решения по делам «Брумареску против Румынии» [БП], № 28342/95, § 61; и «Гражулявичюте против Литвы», № 53176/17, § 72).

ЕСПЧ также отметил, что правовая определенность предполагает уважение принципа res judicata, то есть принципа окончательности судебных решений, согласно которому ни одна сторона не имеет права требовать пересмотра окончательного и обязательного решения только с целью проведения повторного слушания и вынесения нового решения по делу. Полномочия вышестоящих судов по пересмотру должны осуществляться для исправления судебных ошибок и недостатков правосудия, а не для проведения нового рассмотрения. Пересмотр не должен рассматриваться как скрытая апелляция, а сама лишь возможность существования двух взглядов на предмет спора не является основанием для повторного рассмотрения. Отступление от этого принципа оправдано только тогда, когда оно обусловлено обстоятельствами существенного и непреодолимого характера (см. «Рябых против России», № 52854/99, § 52). Соответствующее судебное решение может быть отменено исключительно с целью исправления ошибки действительно фундаментального значения для судебной системы (см. «Щуров против России», № 40713/04, § 21).

Суд уже оценивал эту процедуру пересмотра и постановил, что она не является эффективным средством защиты, так как ее основания зависели от факторов вне контроля сторон — будущих гипотетических изменений в практике (см. «Vestra, PP и другие против Украины», §§ 51–56). Суд пришел к выводу, что окончательными были те решения, которые стали таковыми до подачи заявления о пересмотре.

В делах заявителей окончательные решения были отменены в рамках чрезвычайной процедуры. Ответчики просили о пересмотре на основе практики, которая появилась через 4–5 месяцев после вынесения финальных решений по делам заявителей. Таким образом, новая практика была применена ретроспективно, что было непредсказуемым для заявителей.

ЕСПЧ отмечает, что отмена решений не была обусловлена фундаментальной ошибкой или непреодолимыми обстоятельствами. Это было результатом рутинного применения норм, которые позволяли ставить под сомнение окончательные решения только потому, что позже практика изменилась.

Таким образом, отмена решений в пользу заявителей не соответствовала принципу res judicata. Соответственно, имело место нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции.

По мнению ЕСПЧ, долг, вытекающий из судебного решения, которое является достаточно установленным для исполнения, составляет «собственность» в понимании статьи 1 Протокола № 1. Отмена такого решения после того, как оно стало окончательным, является вмешательством в право на мирное владение имуществом.

В данном деле вследствие действий Верховного Суда заявители потеряли или рисковали потерять свои денежные выплаты. Поскольку отмена решений была несовместимой с принципом правовой определенности, такая мера не была «законной» в понимании Конвенции.

Соответственно, имело место нарушение статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.