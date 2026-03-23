На Буковине апелляционный суд оставил без изменений приговор сотруднице полиции, по вине которой в ДТП погибла пассажирка

Черновицкий апелляционный суд рассмотрел дело патрульной полицейской, по вине которой в ДТП погибла пассажирка.

Согласно материалам дела, в июле 2025 года 37-летняя патрульная полицейская, находясь в нерабочее время в состоянии алкогольного опьянения, управляла автомобилем «Volkswagen Tiguan» в г. Новоселица Черновицкого района Черновицкой области. Вместе с ней в салоне находились три пассажирки, с которыми она ночью возвращалась домой после празднования дня рождения одной из них.

Водитель, двигаясь по закругленной дороге и приближаясь к перекрестку улиц, допустила выезд транспортного средства за пределы проезжей части, где столкнулась с бетонным ограждением.

В результате ДТП одна пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Новоселицкий районный суд Черновицкой области признал водительницу виновной по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины, то есть в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшей.

Адвокат обвиняемой обжаловал приговор суда в апелляционном порядке.

Не оспаривая ее вину и правильность квалификации действий, он просил изменить решение, а именно — применить ст. 69 УК Украины и назначить более мягкое наказание.

Поданную апелляционную жалобу он мотивировал тем, что его подзащитная частично возместила причиненный ущерб потерпевшим, полностью признала вину, способствовала следствию, а также получила травмы, перенесла операции и воспитывает малолетнего сына.

Кроме того, он отметил, что пассажирки сознательно сели в автомобиль к водительнице, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, и не вызвали такси.

Принимая решение об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы, коллегия судей Черновицкого апелляционного суда, среди прочего, учла, что обвиняемая — сотрудница патрульной полиции, в служебные обязанности которой входило выявление и предотвращение управления транспортными средствами в состоянии опьянения, однако она сама совершила тяжкое преступление.

Также суд принял во внимание мнение потерпевших, которые просили назначить обвиняемой строгое наказание, поскольку без матери остались двое несовершеннолетних детей.

Черновицкий апелляционный суд, оставляя приговор суда первой инстанции без изменений, в своем определении отметил, что «усиление административной ответственности водителей за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также выделение в отдельную норму УК Украины ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее ДТП и соответствующие последствия для потерпевших, и запрет применять к виновным лицам освобождение от наказания на основании ст. 75 УК Украины свидетельствует о том, что государство уделяет особое внимание подобным правонарушениям, стремясь уменьшить их количество».

Таким образом, апелляционный суд признал приговор Новоселицкого районного суда Черновицкой области законным и обоснованным, а назначенное наказание — необходимым и достаточным для исправления обвиняемой и предотвращения новых преступлений как ею, так и другими лицами.

