В Ужгороде задержали тренера по боксу, который за 10 тысяч долларов переправлял мужчин в Словакию

Схему организовал 38-летний тренер: клиентов обеспечивали жильем, маршрутами и инструкциями для выезда за границу.

В Ужгороде задержали тренера по боксу по подозрению в организации переправления военнообязанных за границу. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы.

По данным следствия, схему организовал 38-летний уроженец Донецкой области, который сейчас проживает в Ужгороде и работает тренером по боксу в одном из спортивных центров города. Он самостоятельно подыскивал клиентов, обеспечивал им временное проживание, предоставлял маршруты и инструкции для незаконного пересечения границы. К деятельности также привлекал знакомых в качестве пособников.

Правоохранители задержали подозреваемого вблизи железнодорожного вокзала в Ужгороде во время получения 10 тысяч долларов за переправление жителя Харьковской области в Словакию.

Во время осмотра места происшествия изъяли мобильный телефон, транспортное средство и денежные средства.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по части третьей статьи 332 Уголовного кодекса Украины — незаконное переправление лиц через государственную границу.

Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 266 тысяч гривен.

Досудебное расследование продолжается.

