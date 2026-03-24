  1. В Украине

В Ужгороде задержали тренера по боксу, который за 10 тысяч долларов переправлял мужчин в Словакию

08:12, 24 марта 2026
Схему организовал 38-летний тренер: клиентов обеспечивали жильем, маршрутами и инструкциями для выезда за границу.
В Ужгороде задержали тренера по боксу по подозрению в организации переправления военнообязанных за границу. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы.

По данным следствия, схему организовал 38-летний уроженец Донецкой области, который сейчас проживает в Ужгороде и работает тренером по боксу в одном из спортивных центров города. Он самостоятельно подыскивал клиентов, обеспечивал им временное проживание, предоставлял маршруты и инструкции для незаконного пересечения границы. К деятельности также привлекал знакомых в качестве пособников.

Правоохранители задержали подозреваемого вблизи железнодорожного вокзала в Ужгороде во время получения 10 тысяч долларов за переправление жителя Харьковской области в Словакию.

Во время осмотра места происшествия изъяли мобильный телефон, транспортное средство и денежные средства.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по части третьей статьи 332 Уголовного кодекса Украины — незаконное переправление лиц через государственную границу.

Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 266 тысяч гривен.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Кликнула – и присвоила 0,1 га: суд в Киеве раскрыл аферу с государственным земельным реєстром

Суд вынес приговор за незаконное оформление земельного участка, но без реального лишения свободы.

Госфинмониторинг: как Украина ищет «грязные» деньги за границей

В Госфинмониторинге объяснили, как работает международная финансовая разведка.

В Верховной Раде видят риски в возвращении выходных в праздничные дни во время войны, поскольку это ударит по бюджету

В Верховной Раде предупреждают, что возвращение выходных в праздничные дни и изменения в правилах отпусков для военных могут иметь как правовые, так и бюджетные последствия.

Доходы ФОП за 2025 год могут стать основанием для автоматического НДС с 2027-го

Правительство предлагает принудительную фискализацию для ФОП и регистрацию плательщиком НДС на основе данных за прошлые годы.

ВСП предлагает изменить основания дисциплинарной ответственности судей и усилить свою роль в бюджетном процессе

Высший совет правосудия инициирует ряд законодательных изменений, направленных на усиление независимости судебной власти и совершенствование механизмов ее функционирования.

