В Ужгороді затримали тренера з боксу, який за $10 тисяч переправляв чоловіків до Словаччини

В Ужгороді затримали тренера з боксу за підозрою в організації переправлення військовозобов’язаних за кордон. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

За даними слідства, схему організував 38-річний уродженець Донецької області, який нині проживає в Ужгороді та працює тренером з боксу в одному зі спортивних центрів міста. Він самостійно підшуковував клієнтів, забезпечував їм тимчасове проживання, надавав маршрути та інструкції для незаконного перетину кордону. До діяльності також залучав знайомих як пособників.

Правоохоронці затримали підозрюваного поблизу залізничного вокзалу в Ужгороді під час отримання 10 тисяч доларів за переправлення жителя Харківської області до Словаччини.

Під час огляду місця події вилучили мобільний телефон, транспортний засіб і грошові кошти.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за частиною третьою статті 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 266 тисяч гривень.

Досудове розслідування триває.

