  1. В Україні

В Ужгороді затримали тренера з боксу, який за $10 тисяч переправляв чоловіків до Словаччини

08:12, 24 березня 2026
Схему організував 38-річний тренер: клієнтів забезпечували житлом, маршрутами та інструкціями для втечі за кордон.
В Ужгороді затримали тренера з боксу за підозрою в організації переправлення військовозобов’язаних за кордон. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

За даними слідства, схему організував 38-річний уродженець Донецької області, який нині проживає в Ужгороді та працює тренером з боксу в одному зі спортивних центрів міста. Він самостійно підшуковував клієнтів, забезпечував їм тимчасове проживання, надавав маршрути та інструкції для незаконного перетину кордону. До діяльності також залучав знайомих як пособників.

Правоохоронці затримали підозрюваного поблизу залізничного вокзалу в Ужгороді під час отримання 10 тисяч доларів за переправлення жителя Харківської області до Словаччини.

Під час огляду місця події вилучили мобільний телефон, транспортний засіб і грошові кошти.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за частиною третьою статті 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 266 тисяч гривень.

Досудове розслідування триває.

хабар Ужгород мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Звільнення без оцінки обставин служби і пояснень: Верховний Суд про дискрецію командирів

Верховний Суд підтвердив, що для звільнення за систематичне невиконання контракту командиру не потрібно оцінювати минулі заслуги чи тяжкість проступку

Військовим, які викриватимуть корупцію в армії, надаватимуть відпустку для переведення в іншу частину

Військовослужбовцям, які повідомляють про корупцію у секторі безпеки і оборони, пропонується надати тривалу оплачувану відпустку та можливість переведення до іншого виду чи роду військ за власним бажанням.

ВККС та міжнародні експерти визначили майбутніх суддів ВАКС

Від 205 претендентів до 22 фіналістів: завершились співбесіди до Вищого антикорупційного суду.

ВС: військовим зберігається виплата до 100 тисяч гривень при лікуванні наслідків поранення

КАС ВС роз’яснив, що право на додаткову винагороду у 100 000 грн зберігається і під час лікування наслідків поранення, якщо встановлено їх причинний зв’язок із захистом Батьківщини.

Крадіжки, контрабанда і розбої: чому апеляція в Києві залишила злочинців без покарання у справі, яка тягнулася понад 15 років

Суд підтвердив закриття справи через сплив строків давності — попри серію тяжких злочинів.

