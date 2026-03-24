Ввоз авто из-за границы: первая регистрация — на лицо, которое его растаможило

При ввозе транспортного средства на таможенную территорию Украины в документах фиксируются данные декларанта.

Первая государственная регистрация ввезенного транспортного средства из-за границы осуществляется на то лицо, на которое авто было растаможено. Об этом напомнил Главный сервисный центр МВД.

При ввозе транспортного средства на таможенную территорию Украины в документах фиксируются данные декларанта — то есть лица, на которое осуществляется таможенное оформление. Именно эти сведения имеют значение при первой государственной регистрации автомобиля в сервисном центре МВД.

Это соответствует положениям Таможенного кодекса Украины, согласно которому таможенное оформление завершается после выполнения всех таможенных формальностей, а сведения о товаре и декларанте вносятся в таможенные документы. В дальнейшем эти документы являются основанием для проведения регистрационных действий.

Что предусматривает законодательство

Порядок государственной регистрации транспортных средств, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины № 1388, определяет, что первая государственная регистрация транспортного средства, ввезенного из-за границы, проводится на основании документов, подтверждающих правомерность приобретения, ввоза и таможенного оформления такого автомобиля.

Кроме того, Закон Украины «О дорожном движении» устанавливает, что государственная регистрация транспортных средств осуществляется территориальными органами МВД для ведения учета транспортных средств и контроля за их соответствием требованиям законодательства. Именно поэтому при первой регистрации администраторы проверяют весь пакет поданных документов, в том числе таможенные.

Если растаможил один, а регистрировать хочет другой

Если транспортное средство растаможено на одно лицо, а в сервисный центр МВД для первой регистрации обращается другое, осуществить такую регистрацию за одно обращение к администратору невозможно. В таком случае придется зарегистрироваться в Е-записи дважды и сначала поставить автомобиль на учет за лицом согласно таможенным документам, а затем перерегистрировать его на нового владельца. Исключение составляют случаи перехода права собственности по решению суда, что является скорее исключением из общего алгоритма.

Поэтому перед обращением в сервисный центр МВД стоит убедиться, что все документы оформлены надлежащим образом. Это поможет избежать отказа в предоставлении услуги или повторного визита.

На что обратить внимание перед обращением

Первая государственная регистрация транспортного средства, ввезенного из-за границы, проводится после проверки поданных документов и при условии соответствия автомобиля требованиям законодательства. Поэтому важно, чтобы таможенное оформление было осуществлено именно на то лицо, которое обращается за услугой, либо чтобы имелись документы, подтверждающие законный переход права собственности.

