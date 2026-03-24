Ввоз авто из-за границы: первая регистрация — на лицо, которое его растаможило

07:00, 24 марта 2026
При ввозе транспортного средства на таможенную территорию Украины в документах фиксируются данные декларанта.
Первая государственная регистрация ввезенного транспортного средства из-за границы осуществляется на то лицо, на которое авто было растаможено. Об этом напомнил Главный сервисный центр МВД.

При ввозе транспортного средства на таможенную территорию Украины в документах фиксируются данные декларанта — то есть лица, на которое осуществляется таможенное оформление. Именно эти сведения имеют значение при первой государственной регистрации автомобиля в сервисном центре МВД.

Это соответствует положениям Таможенного кодекса Украины, согласно которому таможенное оформление завершается после выполнения всех таможенных формальностей, а сведения о товаре и декларанте вносятся в таможенные документы. В дальнейшем эти документы являются основанием для проведения регистрационных действий.

Что предусматривает законодательство

Порядок государственной регистрации транспортных средств, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины № 1388, определяет, что первая государственная регистрация транспортного средства, ввезенного из-за границы, проводится на основании документов, подтверждающих правомерность приобретения, ввоза и таможенного оформления такого автомобиля.

Кроме того, Закон Украины «О дорожном движении» устанавливает, что государственная регистрация транспортных средств осуществляется территориальными органами МВД для ведения учета транспортных средств и контроля за их соответствием требованиям законодательства. Именно поэтому при первой регистрации администраторы проверяют весь пакет поданных документов, в том числе таможенные.

Если растаможил один, а регистрировать хочет другой

Если транспортное средство растаможено на одно лицо, а в сервисный центр МВД для первой регистрации обращается другое, осуществить такую регистрацию за одно обращение к администратору невозможно. В таком случае придется зарегистрироваться в Е-записи дважды и сначала поставить автомобиль на учет за лицом согласно таможенным документам, а затем перерегистрировать его на нового владельца. Исключение составляют случаи перехода права собственности по решению суда, что является скорее исключением из общего алгоритма.

Поэтому перед обращением в сервисный центр МВД стоит убедиться, что все документы оформлены надлежащим образом. Это поможет избежать отказа в предоставлении услуги или повторного визита.

На что обратить внимание перед обращением

Первая государственная регистрация транспортного средства, ввезенного из-за границы, проводится после проверки поданных документов и при условии соответствия автомобиля требованиям законодательства. Поэтому важно, чтобы таможенное оформление было осуществлено именно на то лицо, которое обращается за услугой, либо чтобы имелись документы, подтверждающие законный переход права собственности.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кликнула – и присвоила 0,1 га: суд в Киеве раскрыл аферу с государственным земельным реєстром

Суд вынес приговор за незаконное оформление земельного участка, но без реального лишения свободы.

Госфинмониторинг: как Украина ищет «грязные» деньги за границей

В Госфинмониторинге объяснили, как работает международная финансовая разведка.

В Верховной Раде видят риски в возвращении выходных в праздничные дни во время войны, поскольку это ударит по бюджету

В Верховной Раде предупреждают, что возвращение выходных в праздничные дни и изменения в правилах отпусков для военных могут иметь как правовые, так и бюджетные последствия.

Доходы ФОП за 2025 год могут стать основанием для автоматического НДС с 2027-го

Правительство предлагает принудительную фискализацию для ФОП и регистрацию плательщиком НДС на основе данных за прошлые годы.

ВСП предлагает изменить основания дисциплинарной ответственности судей и усилить свою роль в бюджетном процессе

Высший совет правосудия инициирует ряд законодательных изменений, направленных на усиление независимости судебной власти и совершенствование механизмов ее функционирования.

