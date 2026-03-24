Ввезення авто з-за кордону: перша реєстрація — на особу, яка його розмитнила

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перша державна реєстрація ввезеного транспортного засобу з-за кордону здійснюється на ту особу, на яку авто було розмитнене. Про це нагадав Головний сервісний центр МВС.

Під час ввезення транспортного засобу на митну територію України в документах фіксуються дані декларанта — тобто особи, на яку здійснюється митне оформлення. Саме ці відомості мають значення під час першої державної реєстрації авто в сервісному центрі МВС.

Це узгоджується з положеннями Митного кодексу України, відповідно до якого митне оформлення завершується після виконання всіх митних формальностей, а відомості про товар і декларанта вносяться до митних документів. Надалі ці документи є підставою для проведення реєстраційних дій.

Що передбачає законодавство

Порядок державної реєстрації транспортних засобів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1388, визначає, що перша державна реєстрація транспортного засобу, ввезеного з-за кордону, проводиться на підставі документів, які підтверджують правомірність придбання, ввезення та митного оформлення такого авто.

Крім того, Закон України «Про дорожній рух» встановлює, що державна реєстрація транспортних засобів здійснюється територіальними органами МВС для ведення обліку транспортних засобів та контролю за їх відповідністю вимогам законодавства. Саме тому під час першої реєстрації адміністратори перевіряють увесь пакет поданих документів, зокрема й митні.

Якщо розмитнив один, а реєструвати хоче інший

Якщо транспортний засіб розмитнено на одну особу, а до сервісного центру МВС для першої реєстрації звертається інша, здійснити таку реєстрацію за один виклик до адміністратора неможливо. В такому разі доведеться зареєструватись в Е-записі двічі та спочатку поставити авто на облік за особою згідно митних документів і тільки потім перереєструвати його на нового власника. Окрім випадків переходу права власності за рішенням суду, що є скоріш виключенням з сталого алгоритму.

Тому перед зверненням до сервісного центру МВС варто переконатися, що всі документи оформлено належним чином. Це допоможе уникнути відмови в наданні послуги або повторного візиту.

На що звернути увагу перед зверненням

Перша державна реєстрація транспортного засобу, ввезеного з-за кордону, проводиться після перевірки поданих документів та за умови відповідності авто вимогам законодавства. Тож важливо, аби митне оформлення було здійснено саме на ту особу, яка звертається за послугою, або щоб були наявні документи, які підтверджують законний перехід права власності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.