Западное региональное управление Госпогранслужбы возглавил Александр Рыбак

Ранее он занимал должность первого заместителя и имеет опыт руководства на южном направлении во время войны.

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины возглавил бригадный генерал Александр Рыбак.

Александр Григорьевич ранее занимал должность первого заместителя начальника регионального управления — начальника штаба и длительное время исполнял обязанности начальника управления.

Он имеет значительный опыт службы в органах и подразделениях охраны государственной границы, в частности возглавлял центр управления службой при Администрации Госпогранслужбы Украины. В начале полномасштабного вторжения россии в Украину возглавлял штаб Южного регионального управления.

Нового начальника управления представил исполняющий обязанности председателя Госпогранслужбы генерал-майор Валерий Вавринюк.

«Бригадный генерал Александр Рыбак является одним из наиболее опытных руководителей в пограничном ведомстве. В самые тяжелые периоды 2022–2023 годов он с честью выполнил свой долг на южных участках государственной границы. Его опыт и назначение на должность начальника Западного регионального управления будут способствовать усилению охраны государственной границы на западном направлении», — отметил Валерий Вавринюк.

