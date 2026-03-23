Західне регіональне управління Держприкордонслужби очолив Олександр Рибак

Раніше він обіймав посаду першого заступника та має досвід керівництва на південному напрямку під час війни.

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України очолив бригадний генерал Олександр Рибак.

Олександр Григорович раніше обіймав посаду першого заступника начальника регіонального управління — начальника штабу та тривалий час виконував обов’язки начальника управління.

Він має значний досвід служби в органах і підрозділах охорони державного кордону, зокрема очолював центр управління службою при Адміністрації Держприкордонслужби України. На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну очолював штаб Південного регіонального управління.

Нового начальника управління представив виконувач обов’язків голови Держприкордонслужби генерал-майор Валерій Вавринюк.

«Бригадний генерал Олександр Рибак є одним із найдосвідченіших керівників у прикордонному відомстві. У найтяжчі періоди 2022–2023 років він з честю виконав свій обов’язок на південних ділянках державного кордону. Його досвід та призначення на посаду начальника Західного регіонального управління сприятимуть посиленню охорони державного кордону на західному напрямку», — зазначив Валерій Вавринюк.

