  1. В Україні

Західне регіональне управління Держприкордонслужби очолив Олександр Рибак

18:22, 23 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Раніше він обіймав посаду першого заступника та має досвід керівництва на південному напрямку під час війни.
Західне регіональне управління Держприкордонслужби очолив Олександр Рибак
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України очолив бригадний генерал Олександр Рибак.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Олександр Григорович раніше обіймав посаду першого заступника начальника регіонального управління — начальника штабу та тривалий час виконував обов’язки начальника управління.

Він має значний досвід служби в органах і підрозділах охорони державного кордону, зокрема очолював центр управління службою при Адміністрації Держприкордонслужби України. На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну очолював штаб Південного регіонального управління.

Нового начальника управління представив виконувач обов’язків голови Держприкордонслужби генерал-майор Валерій Вавринюк.

«Бригадний генерал Олександр Рибак є одним із найдосвідченіших керівників у прикордонному відомстві. У найтяжчі періоди 2022–2023 років він з честю виконав свій обов’язок на південних ділянках державного кордону. Його досвід та призначення на посаду начальника Західного регіонального управління сприятимуть посиленню охорони державного кордону на західному напрямку», — зазначив Валерій Вавринюк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прикордонники Державна прикордонна служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]