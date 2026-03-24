В Украине из-за обстрела ряд поездов задерживается: что известно

В Укрзализныце сообщили о задержках ряда поездов в Полтавской области.

В "Укрзализныце" сообщили о задержках движения ряда поездов в Полтавской области из-за ночного обстрела. Там отметили, что специалисты уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить привычный график.

В частности, поезд №6531 сообщением Полтава-Южная - Кременчуг отстает от графика примерно на полтора часа в отрезке Полтава - Малая Перещепинская.

Поезд №6722 Ромодан — Полтава-Южная отправился со станции Сагайдак с опозданием на 1 час 19 минут.

Также поезд №6571 Берестин — Полтава-Южная следует с задержкой около часа после станции Магистральная.

Кроме того, поезд №6538 Кобеляки-Полтава-Южная отправился со станции Лищиновка с задержкой 55 минут. Поезд №6572 Полтава-Южная — Берестин также отправился с начальной станции с опозданием на 1 час 17 минут.

