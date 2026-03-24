В Україні через обстріл низка поїздів затримується: що відомо

В Укрзалізниці повідомили про затримки низки поїздів у Полтавській області.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В "Укрзалізниці" повідомили про затримки руху низки поїздів у Полтавській області через нічний обстріл. Там зазначили, що фахівці вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити звичний графік.

Зокрема, поїзд №6531 сполученням Полтава-Південна — Кременчук відстає від графіка приблизно на півтори години на відрізку Полтава — Мала Перещепинська.

Поїзд №6722 Ромодан — Полтава-Південна вирушив зі станції Сагайдак із запізненням на 1 годину 19 хвилин.

Також поїзд №6571 Берестин — Полтава-Південна прямує із затримкою близько години після станції Магістральна.

Крім того, поїзд №6538 Кобеляки — Полтава-Південна відправився зі станції Ліщинівка із затримкою 55 хвилин. Поїзд №6572 Полтава-Південна — Берестин також вирушив із початкової станції із запізненням на 1 годину 17 хвилин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.