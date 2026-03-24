В Україні через обстріл низка поїздів затримується: що відомо

08:30, 24 березня 2026
В Укрзалізниці повідомили про затримки низки поїздів у Полтавській області.
В "Укрзалізниці" повідомили про затримки руху низки поїздів у Полтавській області через нічний обстріл. Там зазначили, що фахівці вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити звичний графік.

Зокрема, поїзд №6531 сполученням Полтава-Південна — Кременчук відстає від графіка приблизно на півтори години на відрізку Полтава — Мала Перещепинська.

Поїзд №6722 Ромодан — Полтава-Південна вирушив зі станції Сагайдак із запізненням на 1 годину 19 хвилин.

Також поїзд №6571 Берестин — Полтава-Південна прямує із затримкою близько години після станції Магістральна.

Крім того, поїзд №6538 Кобеляки — Полтава-Південна відправився зі станції Ліщинівка із затримкою 55 хвилин. Поїзд №6572 Полтава-Південна — Берестин також вирушив із початкової станції із запізненням на 1 годину 17 хвилин.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Звільнення без оцінки обставин служби і пояснень: Верховний Суд про дискрецію командирів

Верховний Суд підтвердив, що для звільнення за систематичне невиконання контракту командиру не потрібно оцінювати минулі заслуги чи тяжкість проступку

Військовим, які викриватимуть корупцію в армії, надаватимуть відпустку для переведення в іншу частину

Військовослужбовцям, які повідомляють про корупцію у секторі безпеки і оборони, пропонується надати тривалу оплачувану відпустку та можливість переведення до іншого виду чи роду військ за власним бажанням.

ВККС та міжнародні експерти визначили майбутніх суддів ВАКС

Від 205 претендентів до 22 фіналістів: завершились співбесіди до Вищого антикорупційного суду.

ВС: військовим зберігається виплата до 100 тисяч гривень при лікуванні наслідків поранення

КАС ВС роз’яснив, що право на додаткову винагороду у 100 000 грн зберігається і під час лікування наслідків поранення, якщо встановлено їх причинний зв’язок із захистом Батьківщини.

Крадіжки, контрабанда і розбої: чому апеляція в Києві залишила злочинців без покарання у справі, яка тягнулася понад 15 років

Суд підтвердив закриття справи через сплив строків давності — попри серію тяжких злочинів.

