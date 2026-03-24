Обмены, работа и поездки: какие возможности откроет соглашение Украины с Канадой для молодежи

Комитет по вопросам молодежи и спорта рассмотрел законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и Канадой о программах обмена для молодежи.

Комитет по вопросам молодежи и спорту рассмотрел правительственный законопроект №0341 о ратификации Соглашения между правительствами Украины и Канады о молодежных обменах.

Инициатива предусматривает утверждение Верховной Радой настоящего Соглашения, подписанного 11 апреля 2023 года в Торонто.

Ратификация Соглашения создаст правовую основу для реализации программ обмена, которые позволят молодежи Украины и Канады лучше узнать культуру, общество и язык другого государства через путешествия, временное трудоустройство и приобретение жизненного опыта за рубежом.

Соглашение предусматривает, что граждане Украины и Канады в возрасте от 18 до 35 лет смогут находиться на территории другого государства на срок до одного года с целью путешествия или трудоустройства при условии выполнения определенных требований, в частности: подача соответствующей заявки, уплаты установленного сбора, наличия обратного билета или средств для его приобретения, а также иного документа, медицинского страхования.

По результатам рассмотрения Комитет рекомендовал Парламенту принять законопроект № 0341 за основу и в целом.

Соответствующее заключение Комитета направлено в Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, который определен главным в отношении разработки этого законопроекта.

