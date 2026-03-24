  1. В Украине

Обмены, работа и поездки: какие возможности откроет соглашение Украины с Канадой для молодежи

10:17, 24 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комитет по вопросам молодежи и спорта рассмотрел законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и Канадой о программах обмена для молодежи.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам молодежи и спорту рассмотрел правительственный законопроект №0341 о ратификации Соглашения между правительствами Украины и Канады о молодежных обменах.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Инициатива предусматривает утверждение Верховной Радой настоящего Соглашения, подписанного 11 апреля 2023 года в Торонто.

Ратификация Соглашения создаст правовую основу для реализации программ обмена, которые позволят молодежи Украины и Канады лучше узнать культуру, общество и язык другого государства через путешествия, временное трудоустройство и приобретение жизненного опыта за рубежом.

Соглашение предусматривает, что граждане Украины и Канады в возрасте от 18 до 35 лет смогут находиться на территории другого государства на срок до одного года с целью путешествия или трудоустройства при условии выполнения определенных требований, в частности: подача соответствующей заявки, уплаты установленного сбора, наличия обратного билета или средств для его приобретения, а также иного документа, медицинского страхования.

По результатам рассмотрения Комитет рекомендовал Парламенту принять законопроект № 0341 за основу и в целом.

Соответствующее заключение Комитета направлено в Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, который определен главным в отношении разработки этого законопроекта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины Украина Канада

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]