  В Україні

Обміни, робота і подорожі: які можливості відкриє угода України з Канадою для молоді

10:17, 24 березня 2026
Комітет з питань молоді та спорту розглянув законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною та Канадою щодо програм обміну для молоді.
Обміни, робота і подорожі: які можливості відкриє угода України з Канадою для молоді
Комітет з питань молоді та спорту розглянув урядовий законопроєкт №0341 щодо ратифікації Угоди між урядами України та Канади про молодіжні обміни.

Ініціатива передбачає затвердження Верховною Радою цієї Угоди, підписаної 11 квітня 2023 року в Торонто.

Ратифікація Угоди створить правове підґрунтя для реалізації програм обміну, які дадуть молоді України та Канади змогу краще пізнати культуру, суспільство та мову іншої держави через подорожі, тимчасове працевлаштування та набуття життєвого досвіду за кордоном.

Угода передбачає, що громадяни України та Канади віком від 18 до 35 років зможуть перебувати на території іншої держави на строк до одного року з метою подорожування або працевлаштування за умови виконання визначених вимог, зокрема: подання відповідної заявки, сплати встановлених зборів, наявності зворотного квитка або коштів для його придбання, достатнього фінансового забезпечення, медичного страхування, а також інших документів, передбачених Угодою.

За наслідками розгляду Комітет рекомендував Парламенту прийняти законопроєкт № 0341 за основу та в цілому.

Відповідний висновок Комітету надіслано до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, який визначено головним щодо опрацювання цього законопроєкту.

Верховна Рада України Україна Канада

Судово-юридична газета

