За «лишние» метры украинцам придется платить: как будут считать налог в 2026 году

12:42, 24 марта 2026
Как украинцам будут рассчитывать налог на недвижимость и когда его оплатить, чтобы не получить штраф.
В 2026 году украинцам придется уплатить налог на жилую недвижимость за 2025 год, если площадь жилья превышает установленные законодательством нормы.

Речь идет о владельцах:

  • квартир площадью более 60 кв. м;
  • домов более 120 кв. м;
  • различных типов жилья (в том числе долей) более 180 кв. м.

Ставку налога определяют органы местного самоуправления с учетом типа жилья и его расположения. В то же время она не может превышать 1,5% минимальной зарплаты за каждый «лишний» квадратный метр.

По состоянию на 1 января 2025 года минимальная зарплата составляла 8 000 грн, следовательно максимальная ставка — 120 грн за 1 кв. м сверх нормы.

Как это может выглядеть на практике:

Например, вы – владелец квартиры площадью 65 кв. метров.

Ставка налога – 1,5 % (8 000 грн х 1,5 процента = 120 грн).

Налогооблагаемая площадь – 5 кв. метров (65 кв. метров – 60 кв. метров)

Сумма налога: 5 кв. метров х 120 грн = 600 грн.

До 1 июля владельцы недвижимости получат налоговые уведомления — в электронном кабинете или заказным письмом. Уплатить налог необходимо в течение 60 дней с момента получения уведомления, иначе предусмотрены штрафы.

В то же время закон предусматривает ряд исключений. Налог не уплачивают:

  • владельцы жилья в пределах установленных норм;
  • владельцы недвижимости на временно оккупированных территориях, в зоне боевых действий или поврежденного жилья;
  • детские дома семейного типа;
  • жилье детей-сирот, детей с инвалидностью (при определенных условиях);
  • недвижимость общественных организаций лиц с инвалидностью;
  • жилье многодетных и приемных семей (с пятью и более детьми).

Таким образом, налог будет касаться только тех владельцев, которые имеют жилье большей площади, чем установленные пределы, и которые не входят в перечень исключений.

