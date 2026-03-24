За «зайві» метри українцям доведеться платити: як рахуватимуть податок у 2026 році

Як українцям рахуватимуть податок на нерухомість та коли його заплатити, щоб не отримати штраф.

У 2026 році українцям доведеться сплатити податок на житлову нерухомість за 2025 рік, якщо площа житла перевищує встановлені законодавством норми.

Йдеться про власників:

квартир площею понад 60 кв. м;

будинків понад 120 кв. м;

різних типів житла (у тому числі часток) понад 180 кв. м.

Ставку податку визначають органи місцевого самоврядування з урахуванням типу житла та його розташування. Водночас вона не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за кожен «зайвий» квадратний метр.

Станом на 1 січня 2025 року мінімальна зарплата становила 8 000 грн, отже максимальна ставка — 120 грн за 1 кв. м понад норму.

Як це може виглядати на практиці:

Наприклад, ви – власник квартири площею 65 кв. метрів.

Ставка податку – 1,5 % (8 000 грн х 1,5 відсотка = 120 грн).

Оподатковувана площа – 5 кв. метрів (65 кв. метрів – 60 кв. метрів)

Сума податку: 5 кв. метрів х 120 грн = 600 грн.

До 1 липня власники нерухомості отримають податкові повідомлення — в електронному кабінеті або рекомендованим листом. Сплатити податок потрібно протягом 60 днів із моменту отримання повідомлення, інакше передбачені штрафи.

Водночас закон передбачає низку винятків. Податок не сплачують:

власники житла в межах встановлених норм;

власники нерухомості на тимчасово окупованих територіях, у зоні бойових дій або пошкодженого житла;

дитячі будинки сімейного типу;

житло дітей-сиріт, дітей з інвалідністю (за певних умов);

нерухомість громадських організацій осіб з інвалідністю;

житло багатодітних і прийомних сімей (з п’ятьма і більше дітьми).

Таким чином, податок стосуватиметься лише тих власників, які мають житло більшої площі за встановлені межі і які не входять у перелік винятків.

