За «зайві» метри українцям доведеться платити: як рахуватимуть податок у 2026 році
У 2026 році українцям доведеться сплатити податок на житлову нерухомість за 2025 рік, якщо площа житла перевищує встановлені законодавством норми.
Йдеться про власників:
- квартир площею понад 60 кв. м;
- будинків понад 120 кв. м;
- різних типів житла (у тому числі часток) понад 180 кв. м.
Ставку податку визначають органи місцевого самоврядування з урахуванням типу житла та його розташування. Водночас вона не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за кожен «зайвий» квадратний метр.
Станом на 1 січня 2025 року мінімальна зарплата становила 8 000 грн, отже максимальна ставка — 120 грн за 1 кв. м понад норму.
Як це може виглядати на практиці:
Наприклад, ви – власник квартири площею 65 кв. метрів.
Ставка податку – 1,5 % (8 000 грн х 1,5 відсотка = 120 грн).
Оподатковувана площа – 5 кв. метрів (65 кв. метрів – 60 кв. метрів)
Сума податку: 5 кв. метрів х 120 грн = 600 грн.
До 1 липня власники нерухомості отримають податкові повідомлення — в електронному кабінеті або рекомендованим листом. Сплатити податок потрібно протягом 60 днів із моменту отримання повідомлення, інакше передбачені штрафи.
Водночас закон передбачає низку винятків. Податок не сплачують:
- власники житла в межах встановлених норм;
- власники нерухомості на тимчасово окупованих територіях, у зоні бойових дій або пошкодженого житла;
- дитячі будинки сімейного типу;
- житло дітей-сиріт, дітей з інвалідністю (за певних умов);
- нерухомість громадських організацій осіб з інвалідністю;
- житло багатодітних і прийомних сімей (з п’ятьма і більше дітьми).
Таким чином, податок стосуватиметься лише тих власників, які мають житло більшої площі за встановлені межі і які не входять у перелік винятків.
