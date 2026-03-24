  1. В Україні

За «зайві» метри українцям доведеться платити: як рахуватимуть податок у 2026 році

12:42, 24 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Як українцям рахуватимуть податок на нерухомість та коли його заплатити, щоб не отримати штраф.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2026 році українцям доведеться сплатити податок на житлову нерухомість за 2025 рік, якщо площа житла перевищує встановлені законодавством норми.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про власників:

  • квартир площею понад 60 кв. м;
  • будинків понад 120 кв. м;
  • різних типів житла (у тому числі часток) понад 180 кв. м.

Ставку податку визначають органи місцевого самоврядування з урахуванням типу житла та його розташування. Водночас вона не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за кожен «зайвий» квадратний метр.

Станом на 1 січня 2025 року мінімальна зарплата становила 8 000 грн, отже максимальна ставка — 120 грн за 1 кв. м понад норму.

Як це може виглядати на практиці:

Наприклад, ви – власник квартири площею 65 кв. метрів.

Ставка податку – 1,5 %  (8 000 грн х 1,5 відсотка = 120 грн).

Оподатковувана площа – 5 кв. метрів (65 кв. метрів – 60 кв. метрів)

Сума податку: 5 кв. метрів х 120 грн = 600 грн.

До 1 липня власники нерухомості отримають податкові повідомлення — в електронному кабінеті або рекомендованим листом. Сплатити податок потрібно протягом 60 днів із моменту отримання повідомлення, інакше передбачені штрафи.

Водночас закон передбачає низку винятків. Податок не сплачують:

  • власники житла в межах встановлених норм;
  • власники нерухомості на тимчасово окупованих територіях, у зоні бойових дій або пошкодженого житла;
  • дитячі будинки сімейного типу;
  • житло дітей-сиріт, дітей з інвалідністю (за певних умов);
  • нерухомість громадських організацій осіб з інвалідністю;
  • житло багатодітних і прийомних сімей (з п’ятьма і більше дітьми).

Таким чином, податок стосуватиметься лише тих власників, які мають житло більшої площі за встановлені межі і які не входять у перелік винятків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова Україна штраф ДПС нерухомість

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Судовий контроль за фінансуванням політичних партій посилюють: що зміниться у КАСУ

Нові зміни до КАСУ дозволять стягувати невикористане держфінансування партій і навіть припиняти його через суд.

Процедуру накладення штрафів за некоректну рекламу працевлаштування змінять: Комітет готується до розгляду законопроекту

Комітет має надати висновок щодо доцільності зміни регулювання штрафних санкцій за порушення вимог до реклами вакансій.

У новому Цивільному кодексі проігнорували застарілу форму по батькові — відмову не передбачили

Українське законодавство досі не допускає відсутності по батькові — навіть коли батько юридично чи фактично відсутній.

Звільнення без оцінки обставин служби і пояснень: Верховний Суд про дискрецію командирів

Верховний Суд підтвердив, що для звільнення за систематичне невиконання контракту командиру не потрібно оцінювати минулі заслуги чи тяжкість проступку

Військовим, які викриватимуть корупцію в армії, надаватимуть відпустку для переведення в іншу частину

Військовослужбовцям, які повідомляють про корупцію у секторі безпеки і оборони, пропонується надати тривалу оплачувану відпустку та можливість переведення до іншого виду чи роду військ за власним бажанням.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]