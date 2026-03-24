  1. В Украине

Фиктивные ФЛП и растрата гуманитарной помощи – в Запорожье раскрыли схему присвоения помощи

19:54, 24 марта 2026
Полиция наложила арест на 10 млн грн организации, чтобы предотвратить вывод средств, и провела 11 обысков по местам жительства фигурантов.
В Запорожье организованная группа лиц предстанет перед судом за попытку присвоить 17 миллионов гривен гуманитарных средств. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По данным следствия, в ноябре 2025 года правоохранители зафиксировали незаконные финансовые операции группы, которая через фиктивные ФЛП организовала присвоение благотворительных средств. Досудебное расследование завершено, доказательства собраны, а обвинительный акт направлен в суд.

Организовал схему 28-летний житель соседней области, к которой он привлек четырех знакомых. Они искали в Запорожье людей для регистрации на их имена ФЛП без намерения вести реальный бизнес. Через эти ФЛП проводились фиктивные финансовые операции.

Фигуранты обратились в международную организацию с просьбой предоставить средства для закупки техники, канцелярских товаров и организации мероприятий для детей. Вместо этого деньги перечислялись на счета вновь созданных ФЛП суммами по 200 тысяч гривен, а фактических товаров или услуг не предоставляли. Полученные средства снимали наличными и распределяли между участниками.

Проведенные операции привели к растрате более 1 миллиона гривен, ещё почти 9 миллионов гривен фигуранты пытались присвоить. Чтобы предотвратить дальнейший вывод средств, полиция наложила арест на 10 миллионов гривен общественной организации.

Как отметили в полиции, в конце ноября правоохранители провели 11 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в помещениях, которые они использовали. Изъята финансово-хозяйственная документация, техника и наличные деньги — более 465 тысяч гривен, 15 700 долларов и 900 евро.

Следователи под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 УК Украины (незаконное использование гуманитарной помощи). Одному из обвиняемых дополнительно инкриминирована ч. 1 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем).

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана судом.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кликнула – и присвоила 0,1 га: суд в Киеве раскрыл аферу с государственным земельным реєстром

Суд вынес приговор за незаконное оформление земельного участка, но без реального лишения свободы.

Госфинмониторинг: как Украина ищет «грязные» деньги за границей

В Госфинмониторинге объяснили, как работает международная финансовая разведка.

В Верховной Раде видят риски в возвращении выходных в праздничные дни во время войны, поскольку это ударит по бюджету

В Верховной Раде предупреждают, что возвращение выходных в праздничные дни и изменения в правилах отпусков для военных могут иметь как правовые, так и бюджетные последствия.

Доходы ФОП за 2025 год могут стать основанием для автоматического НДС с 2027-го

Правительство предлагает принудительную фискализацию для ФОП и регистрацию плательщиком НДС на основе данных за прошлые годы.

ВСП предлагает изменить основания дисциплинарной ответственности судей и усилить свою роль в бюджетном процессе

Высший совет правосудия инициирует ряд законодательных изменений, направленных на усиление независимости судебной власти и совершенствование механизмов ее функционирования.

