Фиктивные ФЛП и растрата гуманитарной помощи – в Запорожье раскрыли схему присвоения помощи

Полиция наложила арест на 10 млн грн организации, чтобы предотвратить вывод средств, и провела 11 обысков по местам жительства фигурантов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожье организованная группа лиц предстанет перед судом за попытку присвоить 17 миллионов гривен гуманитарных средств. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По данным следствия, в ноябре 2025 года правоохранители зафиксировали незаконные финансовые операции группы, которая через фиктивные ФЛП организовала присвоение благотворительных средств. Досудебное расследование завершено, доказательства собраны, а обвинительный акт направлен в суд.

Организовал схему 28-летний житель соседней области, к которой он привлек четырех знакомых. Они искали в Запорожье людей для регистрации на их имена ФЛП без намерения вести реальный бизнес. Через эти ФЛП проводились фиктивные финансовые операции.

Фигуранты обратились в международную организацию с просьбой предоставить средства для закупки техники, канцелярских товаров и организации мероприятий для детей. Вместо этого деньги перечислялись на счета вновь созданных ФЛП суммами по 200 тысяч гривен, а фактических товаров или услуг не предоставляли. Полученные средства снимали наличными и распределяли между участниками.

Проведенные операции привели к растрате более 1 миллиона гривен, ещё почти 9 миллионов гривен фигуранты пытались присвоить. Чтобы предотвратить дальнейший вывод средств, полиция наложила арест на 10 миллионов гривен общественной организации.

Как отметили в полиции, в конце ноября правоохранители провели 11 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в помещениях, которые они использовали. Изъята финансово-хозяйственная документация, техника и наличные деньги — более 465 тысяч гривен, 15 700 долларов и 900 евро.

Следователи под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 УК Украины (незаконное использование гуманитарной помощи). Одному из обвиняемых дополнительно инкриминирована ч. 1 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем).

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана судом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.