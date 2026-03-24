Фіктивні ФОПи та розтрата гуманітарки – у Запоріжжі викрили схему привласнення допомоги

19:54, 24 березня 2026
Поліція наклала арешт на 10 млн грн організації, щоб запобігти виведенню коштів, та провела 11 обшуків за місцями проживання фігурантів.
У Запоріжжі організована група осіб постане перед судом за спробу привласнити 17 мільйонів гривень гуманітарних коштів. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними слідства, у листопаді 2025 року правоохоронці задокументували незаконні фінансові операції групи, яка через фіктивні ФОПи організувала привласнення благодійних коштів. Досудове розслідування завершено, докази зібрані та обвинувальний акт направлено до суду.

Організував схему 28-річний житель сусідньої області, до якої він залучив чотирьох знайомих. Вони шукали у Запоріжжі осіб для реєстрації на їхні імена ФОПів без наміру вести реальний бізнес. Через ці ФОПи проводилися фіктивні фінансові операції.

Фігуранти звернулися до міжнародної організації з проханням надати кошти для закупівлі техніки, канцелярських товарів та організації заходів для дітей. Натомість гроші перераховувалися на рахунки новостворених ФОПів сумами по 200 тисяч гривень, а фактичних товарів чи послуг не надавали. Отримані кошти знімали готівкою та розподіляли між учасниками.

Проведені операції призвели до розтрати понад 1 мільйона гривень, ще майже 9 мільйонів гривень фігуранти намагалися привласнити. Щоб запобігти подальшому виведенню коштів, поліція наклала арешт на 10 мільйонів гривень громадської організації.

Як зазначили в поліції, наприкінці листопада правоохоронці провели 11 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях, які вони використовували. Вилучено фінансово-господарську документацію, техніку та готівку — понад 465 тисяч гривень, 15 700 доларів та 900 євро.

Слідчі під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 КК України (незаконне використання гуманітарної допомоги). Одному з обвинувачених додатково інкриміновано ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, поки її вина не буде доведена судом.

