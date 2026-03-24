Верховный Суд впервые применил формулу Радбруха в деле о зарплатах госслужащих

Большая Палата ВС в постановлении от 19 февраля 2026 года по делу № 240/7215/24 впервые в своей практике применила формулу Радбруха.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Формула Радбруха остается актуальным инструментом правоприменения, а не только теоретической конструкцией. Об этом шла речь во время круглого стола «Формула Радбруха: теоретический конструкт или практический инструмент в поисках справедливости», который состоялся в рамках Дней науки Национального университета «Киево-Могилянская академия» с участием судей Верховного Суда и ученых.

Как отметил секретарь Большой Палаты Верховного Суда Сергей Погрибный, подход немецкого философа права Густава Радбруха предусматривает, что когда конфликт между позитивным законом и справедливостью достигает нестерпимой степени, закон как «ложное право» должен уступить справедливости

В то же время он подчеркнул, что ключевым вопросом остается определение границы этой «нестерпимости».

По его словам, Большая Палата ВС в постановлении от 19 февраля 2026 года по делу № 240/7215/24 впервые в своей практике применила формулу Радбруха: его триада (справедливость, целесообразность, правовая определенность) использована как непосредственный инструмент оценки законодательного решения.

В этом деле суд первой инстанции удовлетворил иск об отмене уменьшения надбавки за выслугу лет государственного служащего с 50 % до 30 % Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год». БП ВС поставила радбруховский вопрос. Достигает ли конфликт между этим законом и справедливостью нестерпимой степени? Является ли законодательное решение о перераспределении составляющих зарплаты произвольным или явно несправедливым?

В Верховном Суде отметили, что реформа имеет понятную легитимную цель, не нарушает сущности права работника на оплату труда, не лишает человека средств к существованию, не отрицает равенство как ядро справедливости.

В то же время Погрибный предостерег от чрезмерного использования этой доктрины.

«Формула Радбруха – это оружие. И, как любое оружие, она опасна в неправильных руках. Сам Густав Радбрух не хотел, чтобы каждый судья каждый раз, когда закон кажется ему несправедливым, просто отказывался его применять. Формула – это исключение, а не правило», — подчеркнул он.

В то же время секретарь Большой Палаты Верховного Суда подчеркнул, что судьи БП ВС помнят о недопустимости того, чтобы суд подменял законодателя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.