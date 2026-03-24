Верховний Суд уперше застосував формулу Радбруха у справі про зарплати держслужбовців

Велика Палата ВС у постанові від 19 лютого 2026 року у справі № 240/7215/24 вперше у своїй практиці застосувала формулу Радбруха.

Формула Радбруха залишається актуальним інструментом правозастосування, а не лише теоретичною конструкцією. Про це йшлося під час круглого столу «Формула Радбруха: теоретичний конструкт чи практичний інструмент у пошуках справедливості», який відбувся в межах Днів науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» за участі суддів Верховного Суду та науковців.

Як зазначив секретар Великої Палати Верховного Суду Сергій Погрібний, підхід німецького філософа права Густава Радбруха передбачає, що коли конфлікт між позитивним законом і справедливістю досягає нестерпного ступеня, закон як «хибне право» мусить поступитися справедливості

Водночас він наголосив, що ключовим питанням залишається визначення межі цієї «нестерпності».

За його словами, Велика Палата ВС у постанові від 19 лютого 2026 року у справі № 240/7215/24 вперше у своїй практиці застосувала формулу Радбруха: його тріада (справедливість, доцільність, правова визначеність) використана як безпосередній інструмент оцінки законодавчого рішення.

У цій справі суд першої інстанції задовольнив позов щодо скасування зменшення надбавки за вислугу років державного службовця з 50 % до 30 % Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік». ВП ВС поставила радбрухівське питання. Чи досягає конфлікт між цим законом і справедливістю нестерпного ступеня? Чи є законодавче рішення про перерозподіл складників зарплати свавільним або явно несправедливим?

У Верховному Суді зазначили, що реформа має зрозумілу легітимну мету, не порушує сутності права працівника на оплату праці, не позбавляє людину засобів існування, не заперечує рівність як ядро справедливості.

Водночас Погрібний застеріг від надмірного використання цієї доктрини.

«Формула Радбруха – це зброя. І, як будь-яка зброя, вона небезпечна в неправильних руках. Сам Густав Радбрух не хотів, щоб кожен суддя щоразу, коли закон видається йому несправедливим, просто відмовлявся його застосовувати. Формула – це виняток, а не правило», — наголосив він.

Водночас секретар Великої Палати Верховного Суду, підкреслив, що судді ВП ВС пам’ятають про недопустимість того, щоб суд підміняв законодавця.

