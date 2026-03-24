$32 000 за «билет от войны» — в Киеве задержали мошенника за попытку незаконной переправки мужчин за границу

В Киеве мужчину задержали, когда он получал деньги за обещание снять военнообязанных с розыска и оформить инвалидность удаленно.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который обещал за $32 000 снять военнообязанного с розыска и оформить документы, позволяющие выехать за границу. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, уроженец Луганской области предлагал своим клиентам снять их с розыска и организовать прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) и оформление инвалидности без их присутствия. За эти услуги мужчина требовал 32 000 долларов США.

Во время передачи документов в территориальный центр комплектования и второй части оговоренной суммы — 25 000 долларов — подозреваемого задержали правоохранители.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины — организация незаконной переправки лиц через государственную границу по предварительному сговору группы лиц из корыстных побуждений. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет, запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и конфискацию имущества.

