  1. В Украине

$32 000 за «билет от войны» — в Киеве задержали мошенника за попытку незаконной переправки мужчин за границу

16:35, 24 марта 2026
В Киеве мужчину задержали, когда он получал деньги за обещание снять военнообязанных с розыска и оформить инвалидность удаленно.
$32 000 за «билет от войны» — в Киеве задержали мошенника за попытку незаконной переправки мужчин за границу
Фото: kyiv.gp.gov.ua
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который обещал за $32 000 снять военнообязанного с розыска и оформить документы, позволяющие выехать за границу. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, уроженец Луганской области предлагал своим клиентам снять их с розыска и организовать прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) и оформление инвалидности без их присутствия. За эти услуги мужчина требовал 32 000 долларов США.

Во время передачи документов в территориальный центр комплектования и второй части оговоренной суммы — 25 000 долларов — подозреваемого задержали правоохранители.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины — организация незаконной переправки лиц через государственную границу по предварительному сговору группы лиц из корыстных побуждений. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет, запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и конфискацию имущества.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Кликнула – и присвоила 0,1 га: суд в Киеве раскрыл аферу с государственным земельным реєстром

Суд вынес приговор за незаконное оформление земельного участка, но без реального лишения свободы.

Госфинмониторинг: как Украина ищет «грязные» деньги за границей

В Госфинмониторинге объяснили, как работает международная финансовая разведка.

В Верховной Раде видят риски в возвращении выходных в праздничные дни во время войны, поскольку это ударит по бюджету

В Верховной Раде предупреждают, что возвращение выходных в праздничные дни и изменения в правилах отпусков для военных могут иметь как правовые, так и бюджетные последствия.

Доходы ФОП за 2025 год могут стать основанием для автоматического НДС с 2027-го

Правительство предлагает принудительную фискализацию для ФОП и регистрацию плательщиком НДС на основе данных за прошлые годы.

ВСП предлагает изменить основания дисциплинарной ответственности судей и усилить свою роль в бюджетном процессе

Высший совет правосудия инициирует ряд законодательных изменений, направленных на усиление независимости судебной власти и совершенствование механизмов ее функционирования.

