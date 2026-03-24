  В Україні

$32 000 за «квиток від війни» – у Києві затримали ділка за спробу незаконного переправлення чоловіків за кордон

16:35, 24 березня 2026
У Києві чоловіка затримали, коли він отримував гроші за обіцянку зняти військовозобов’язаних з розшуку та оформити інвалідність дистанційно.
$32 000 за «квиток від війни» – у Києві затримали ділка за спробу незаконного переправлення чоловіків за кордон
Фото: kyiv.gp.gov.ua
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який обіцяв за $32 000 зняти військовозобов’язаного з розшуку та оформити документи, що дозволяють виїхати за кордон. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, уродженець Луганщини пропонував своїм клієнтам зняти їх із розшуку та організувати проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) й оформлення інвалідності без їхньої присутності. За ці послуги чоловік вимагав 32 000 доларів США.

Під час передачі документів до територіального центру комплектування та другої частини обумовленої суми — 25 000 доларів — підозрюваного затримали правоохоронці.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон за попередньою змовою групи осіб з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років, заборону обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та конфіскацію майна.

прокуратура Київ мобілізація кордон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Держфінмоніторинг: як Україна шукає «брудні» гроші за кордоном

У держмоніторингу пояснили, як працює міжнародна фінансова розвідка.

У Верховній Раді бачать ризики у поверненні вихідних у свята під час війни, бо це вдарить по бюджету

У Верховній Раді попереджають, що повернення вихідних у святкові дні та зміни у правилах відпусток для військових можуть мати як правові, так і бюджетні наслідки.

Доходи ФОП за 2025 рік можуть стати підставою для автоматичного ПДВ з 2027

Уряд пропонує примусову фіскалізацію для ФОП та реєстрацію платником ПДВ на основі даних за минулі роки.

ВРП пропонує змінити підстави дисциплінарної відповідальності суддів та посилити свою роль у бюджетному процесі

Вища рада правосуддя ініціює низку законодавчих змін, спрямованих на посилення незалежності судової влади та вдосконалення механізмів її функціонування.

Судовий контроль за фінансуванням політичних партій посилюють: що зміниться у КАСУ

Нові зміни до КАСУ дозволять стягувати невикористане держфінансування партій і навіть припиняти його через суд.

