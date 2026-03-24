$32 000 за «квиток від війни» – у Києві затримали ділка за спробу незаконного переправлення чоловіків за кордон

У Києві чоловіка затримали, коли він отримував гроші за обіцянку зняти військовозобов’язаних з розшуку та оформити інвалідність дистанційно.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який обіцяв за $32 000 зняти військовозобов’язаного з розшуку та оформити документи, що дозволяють виїхати за кордон. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, уродженець Луганщини пропонував своїм клієнтам зняти їх із розшуку та організувати проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) й оформлення інвалідності без їхньої присутності. За ці послуги чоловік вимагав 32 000 доларів США.

Під час передачі документів до територіального центру комплектування та другої частини обумовленої суми — 25 000 доларів — підозрюваного затримали правоохоронці.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон за попередньою змовою групи осіб з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років, заборону обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та конфіскацію майна.

