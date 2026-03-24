  1. В Украине
  2. / В мире

Швеция выделит Украине почти 240 млн крон на гуманитарную и детскую помощь в 2026 году

17:48, 24 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новый пакет поддержки включает финансирование Украинского Красного Креста и программ для детей в прифронтовых зонах.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Швеции объявило о новом пакете помощи Украине на 2026 год на общую сумму около 240 млн шведских крон, сообщает Министерство иностранных дел страны.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В общей сложности 150 млн крон будут направлены на деятельность Украинского Красного Креста для проведения гуманитарных операций. Остальные средства сосредоточены на поддержке детей: обеспечении школьного питания в районах вблизи линии фронта, содействии реформам в сфере семейного ухода и поддержке психического здоровья детей.

Министр международного сотрудничества в сфере развития и внешней торговли Швеции Бенджамин Доуса отметил, что помощь сочетает в себе срочную гуманитарную поддержку с долгосрочными стратегическими взносами в Мировую продовольственную программу, ЮНИСЕФ и другие организации, чтобы улучшить повседневную жизнь детей, пострадавших от войны.

Шведское правительство подчеркивает, что гуманитарная ситуация в Украине остается сложной как в населенных пунктах вблизи фронта, так и в крупных городах. По оценкам ООН, более 10,8 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, из них 3,7 млн являются внутренне перемещенными лицами. Многие украинцы остаются без электроэнергии, отопления и водоснабжения.

Украинский Красный Крест является ключевой организацией по оказанию гуманитарной помощи и остается крупнейшей и наиболее эффективной структурой, способной оперативно помогать населению. Именно поэтому Швеция увеличивает свою поддержку до 150 млн крон, укрепляя партнерство с организацией и ее способность оказывать помощь украинцам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Украина Швеция денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кликнула – и присвоила 0,1 га: суд в Киеве раскрыл аферу с государственным земельным реєстром

Суд вынес приговор за незаконное оформление земельного участка, но без реального лишения свободы.

Госфинмониторинг: как Украина ищет «грязные» деньги за границей

В Госфинмониторинге объяснили, как работает международная финансовая разведка.

В Верховной Раде видят риски в возвращении выходных в праздничные дни во время войны, поскольку это ударит по бюджету

В Верховной Раде предупреждают, что возвращение выходных в праздничные дни и изменения в правилах отпусков для военных могут иметь как правовые, так и бюджетные последствия.

Доходы ФОП за 2025 год могут стать основанием для автоматического НДС с 2027-го

Правительство предлагает принудительную фискализацию для ФОП и регистрацию плательщиком НДС на основе данных за прошлые годы.

ВСП предлагает изменить основания дисциплинарной ответственности судей и усилить свою роль в бюджетном процессе

Высший совет правосудия инициирует ряд законодательных изменений, направленных на усиление независимости судебной власти и совершенствование механизмов ее функционирования.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]