Швеция выделит Украине почти 240 млн крон на гуманитарную и детскую помощь в 2026 году

Новый пакет поддержки включает финансирование Украинского Красного Креста и программ для детей в прифронтовых зонах.

Правительство Швеции объявило о новом пакете помощи Украине на 2026 год на общую сумму около 240 млн шведских крон, сообщает Министерство иностранных дел страны.

В общей сложности 150 млн крон будут направлены на деятельность Украинского Красного Креста для проведения гуманитарных операций. Остальные средства сосредоточены на поддержке детей: обеспечении школьного питания в районах вблизи линии фронта, содействии реформам в сфере семейного ухода и поддержке психического здоровья детей.

Министр международного сотрудничества в сфере развития и внешней торговли Швеции Бенджамин Доуса отметил, что помощь сочетает в себе срочную гуманитарную поддержку с долгосрочными стратегическими взносами в Мировую продовольственную программу, ЮНИСЕФ и другие организации, чтобы улучшить повседневную жизнь детей, пострадавших от войны.

Шведское правительство подчеркивает, что гуманитарная ситуация в Украине остается сложной как в населенных пунктах вблизи фронта, так и в крупных городах. По оценкам ООН, более 10,8 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, из них 3,7 млн являются внутренне перемещенными лицами. Многие украинцы остаются без электроэнергии, отопления и водоснабжения.

Украинский Красный Крест является ключевой организацией по оказанию гуманитарной помощи и остается крупнейшей и наиболее эффективной структурой, способной оперативно помогать населению. Именно поэтому Швеция увеличивает свою поддержку до 150 млн крон, укрепляя партнерство с организацией и ее способность оказывать помощь украинцам.

