Швеція виділить Україні майже 240 млн крон на гуманітарну та дитячу допомогу у 2026 році

17:48, 24 березня 2026
Новий пакет підтримки включає фінансування Українського Червоного Хреста та програм для дітей у зонах поблизу фронту.
Уряд Швеції оголосив про новий пакет допомоги Україні на 2026 рік загальною сумою близько 240 млн шведських крон, повідомляє Міністерство закордонних справ країни.

Загалом 150 млн крон будуть спрямовані на діяльність Українського Червоного Хреста для проведення гуманітарних операцій. Решта коштів зосереджена на підтримці дітей: забезпеченні шкільного харчування в районах поблизу лінії фронту, сприянні реформам у сфері сімейного догляду та підтримці психічного здоров’я дітей.

Міністр міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Доуса зазначив, що допомога поєднує термінову гуманітарну підтримку з довгостроковими стратегічними внесками до Світової продовольчої програми, ЮНІСЕФ та інших організацій, щоб покращити повсякденне життя дітей, які постраждали від війни.

Шведський уряд наголошує, що гуманітарна ситуація в Україні залишається складною як у громадах поблизу фронту, так і в великих містах. За оцінками ООН, понад 10,8 млн людей потребують гуманітарної допомоги, з них 3,7 млн є внутрішньо переміщеними особами. Багато українців залишаються без електроенергії, опалення та водопостачання.

Український Червоний Хрест є ключовою організацією з надання гуманітарної допомоги і залишається найбільшою та найефективнішою структурою, здатною оперативно допомагати населенню. Саме тому Швеція збільшує свою підтримку до 150 млн крон, посилюючи партнерство з організацією та її спроможність надавати допомогу українцям.

