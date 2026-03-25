Юношам 2009 года рождения необходимо стать на воинский учет до 31 июля — ТЦК
09:42, 25 марта 2026
Парни, которым в 2026 году исполняется 17 лет, должны пройти постановку на воинский учет до 31 июля 2026 года.
Волынский областной ТЦК напомнил, что юношам 2009 года рождения необходимо стать на воинский учет до 31 июля.
Парни, которым в 2026 году исполняется 17 лет, должны пройти постановку на воинский учет в период с 1 января до 31 июля 2026 года.
Сделать это можно двумя способами:
- лично обратиться в ТЦК и СП по месту проживания;
- пройти электронную идентификацию и уточнить свои данные через приложение «Резерв+».
Не подлежат постановке на учет лица, которые отбывают наказание или к которым применены принудительные меры медицинского характера.
Уважительными причинами для несвоевременной постановки на учет могут быть:
- заболевание;
- обстоятельства стихийного характера;
- пребывание на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий;
- другие обстоятельства, которые сделали невозможным прохождение идентификации или личное явку в ТЦК и СП.
