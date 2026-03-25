Юношам 2009 года рождения необходимо стать на воинский учет до 31 июля — ТЦК

Волынский областной ТЦК напомнил, что юношам 2009 года рождения необходимо стать на воинский учет до 31 июля.

Парни, которым в 2026 году исполняется 17 лет, должны пройти постановку на воинский учет в период с 1 января до 31 июля 2026 года.

Сделать это можно двумя способами:

лично обратиться в ТЦК и СП по месту проживания;

пройти электронную идентификацию и уточнить свои данные через приложение «Резерв+».

Не подлежат постановке на учет лица, которые отбывают наказание или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Уважительными причинами для несвоевременной постановки на учет могут быть:

заболевание;

обстоятельства стихийного характера;

пребывание на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий;

другие обстоятельства, которые сделали невозможным прохождение идентификации или личное явку в ТЦК и СП.

