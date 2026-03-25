  В Україні

Юнакам 2009 року народження необхідно стати на військовий облік до 31 липня — ТЦК

09:42, 25 березня 2026
Хлопці, яким у 2026 році виповнюється 17 років, повинні пройти взяття на військовий до 31 липня 2026 року.
Волинський обласний ТЦК нагадав, що юнакам 2009 року народження необхідно стати на військовий облік до 31 липня

Хлопці, яким у 2026 році виповнюється 17 років, повинні пройти взяття на військовий облік у період з 1 січня до 31 липня 2026 року.

Зробити це можна двома способами:

- особисто звернутися до ТЦК та СП за місцем проживання;

- пройти електронну ідентифікацію та уточнити свої дані через застосунок «Резерв+».

Не підлягають взяттю на облік особи, які відбувають покарання або до яких застосовані примусові заходи медичного характеру.

Поважними причинами для несвоєчасної постановки на облік можуть бути:

- захворювання;

- обставини стихійного характеру;

- перебування на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій;

- інші обставини, які унеможливили проходження ідентифікації або особисту явку до ТЦК та СП.

