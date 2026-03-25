Юнакам 2009 року народження необхідно стати на військовий облік до 31 липня — ТЦК

Хлопці, яким у 2026 році виповнюється 17 років, повинні пройти взяття на військовий до 31 липня 2026 року.

Хлопці, яким у 2026 році виповнюється 17 років, повинні пройти взяття на військовий облік у період з 1 січня до 31 липня 2026 року.

Зробити це можна двома способами:

- особисто звернутися до ТЦК та СП за місцем проживання;

- пройти електронну ідентифікацію та уточнити свої дані через застосунок «Резерв+».

Не підлягають взяттю на облік особи, які відбувають покарання або до яких застосовані примусові заходи медичного характеру.

Поважними причинами для несвоєчасної постановки на облік можуть бути:

- захворювання;

- обставини стихійного характеру;

- перебування на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій;

- інші обставини, які унеможливили проходження ідентифікації або особисту явку до ТЦК та СП.

