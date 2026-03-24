Автобус 41 в Киеве меняет маршрут движения – как будет курсировать с 25 марта
С 25 марта в Киеве изменится работа автобусного маршрута №41 «Станция метро «Героев Днепра» – поселок ДВС». Нововведения вводятся для улучшения транспортного обслуживания жителей Оболонского района.
В КП «Киевпастранс» сообщили, что по новой схеме автобусы будут курсировать от поселка ДВС до Оболонского проспекта по собственному маршруту, а далее двигаться по следующему маршруту: ул. Героев Днепра – просп. Владимира Ивасюка – ул. Северная – ул. Приречная – просп. Владимира Ивасюка – ул. Героев Днепра – Оболонский проспект – станция метро «Героев Днепра».
В обратном направлении движение автобусов останется без изменений.
