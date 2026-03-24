Автобус 41 у Києві змінює маршрут руху – як курсуватиме з 25 березня

Із 25 березня автобус № 41 «Станція метро «Героїв Дніпра» – селище ДВС» курсуватиме за новим маршрутом.

Із 25 березня у Києві зміниться робота автобусного маршруту №41 «Станція метро «Героїв Дніпра» – селище ДВС». Нововведення запроваджують для покращення транспортного обслуговування мешканців Оболонського району.

У КП «Київпастранс» повідомили, що за новою схемою автобуси курсуватимуть від селища ДВС до Оболонського проспекту за власним маршрутом, а далі рухатимуться за таким маршрутом: вул. Героїв Дніпра – просп. Володимира Івасюка – вул. Північна – вул. Прирічна – просп. Володимира Івасюка – вул. Героїв Дніпра – Оболонський проспект – станція метро «Героїв Дніпра».

У зворотному напрямку рух автобусів залишиться без змін.

