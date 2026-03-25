Гид абитуриента: пошаговая инструкция для получения высшего образования в 2026 году

В течение всей вступительной кампании в сфере высшего образования можно подать до 10 заявлений в целом, из которых не более 5 — на бюджетные места.

Министерство образования и науки Украины напомнило, что официальный документ, регулирующий вступительную кампанию, — «Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году», — насчитывает более 100 страниц сложных юридических терминов, в которых непросто найти ответы на конкретные вопросы.

В ведомстве создали понятный и удобный гид — пошаговую инструкцию, которая поможет каждому пройти этот путь уверенно:

абитуриентам — не растеряться и ничего не упустить;

родителям — поддержать детей и иметь четкий план действий;

приемным комиссиям — быстро ориентироваться в наиболее важных процедурах.

