Гид абитуриента: пошаговая инструкция для получения высшего образования в 2026 году
10:18, 25 марта 2026
В течение всей вступительной кампании в сфере высшего образования можно подать до 10 заявлений в целом, из которых не более 5 — на бюджетные места.
Министерство образования и науки Украины напомнило, что официальный документ, регулирующий вступительную кампанию, — «Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году», — насчитывает более 100 страниц сложных юридических терминов, в которых непросто найти ответы на конкретные вопросы.
В ведомстве создали понятный и удобный гид — пошаговую инструкцию, которая поможет каждому пройти этот путь уверенно:
- абитуриентам — не растеряться и ничего не упустить;
- родителям — поддержать детей и иметь четкий план действий;
- приемным комиссиям — быстро ориентироваться в наиболее важных процедурах.
