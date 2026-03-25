Гід вступника: покрокова інструкція до здобуття вищої освіти у 2026 році

Упродовж всієї вступної кампанії у сфері вищої освіти можна подати до 10 заяв загалом, з яких не більше ніж 5 — на бюджетні місця.

Міністерство освіти і науки України нагадало, що офіційний документ, що регулює вступну кампанію, — «Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році», — налічує понад 100 сторінок складних юридичних термінів, у яких непросто знайти відповіді на конкретні питання.

У відомстві створили зрозумілий і зручний гід — покрокову інструкцію, яка допоможе кожному пройти цей шлях упевнено:

вступникам — не розгубитися й нічого не проґавити;

батькам — підтримати дітей і мати чіткий план дій;

приймальним комісіям — швидко орієнтуватися у найважливіших процедурах;

