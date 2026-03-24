Государственный язык в магазинах, школах и на YouTube – как действовать, если игнорируют украинский

В Секретариате уполномоченной подчеркнули важность соблюдения государственного языка в публичном и образовательном пространстве, а также разъяснили, как пользоваться законными механизмами защиты языковых прав.

В Секретариате Уполномоченного по защите государственного языка продолжают отвечать на вопросы граждан в рубрике «Спроси у Уполномоченного». Представители ведомства разъяснили ключевые моменты, связанные с соблюдением языкового законодательства и практическим применением Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Среди основных тем:

Годовой отчет за 2025 год — документ, подаваемый до 1 мая следующего года, вскоре будет доступен в открытом доступе на официальных ресурсах Уполномоченной.

Русскоязычный контент на YouTube для детей – этот вопрос находится под постоянным вниманием ведомства. В то же время международные цифровые платформы не подпадают под действие национального законодательства, поэтому регулирование требует межгосударственной координации.

Качество речи журналистов и ведущих – СМИ обязаны использовать государственный язык, но культура и грамотность речи зависят от профессиональных стандартов редакций.

Обслуживание на государственном языке в магазинах и сферах услуг – закон гарантирует обслуживание на украинском языке. Если на практике это не соблюдается, сначала рекомендуется вежливо напомнить сотруднику о требованиях закона, а в случае отсутствия реакции — подать жалобу Уполномоченному.

Соблюдение государственного языка в университетах – языком образовательного процесса и делового общения должен быть украинский. Ответственность за это несут руководители учреждений, в частности ректоры. В случае нарушений граждане могут обращаться с жалобами к Уполномоченной.

