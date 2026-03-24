  1. В Украине

Государственный язык в магазинах, школах и на YouTube – как действовать, если игнорируют украинский

19:36, 24 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Секретариате уполномоченной подчеркнули важность соблюдения государственного языка в публичном и образовательном пространстве, а также разъяснили, как пользоваться законными механизмами защиты языковых прав.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Секретариате Уполномоченного по защите государственного языка продолжают отвечать на вопросы граждан в рубрике «Спроси у Уполномоченного». Представители ведомства разъяснили ключевые моменты, связанные с соблюдением языкового законодательства и практическим применением Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Среди основных тем:

Годовой отчет за 2025 год — документ, подаваемый до 1 мая следующего года, вскоре будет доступен в открытом доступе на официальных ресурсах Уполномоченной.

Русскоязычный контент на YouTube для детей – этот вопрос находится под постоянным вниманием ведомства. В то же время международные цифровые платформы не подпадают под действие национального законодательства, поэтому регулирование требует межгосударственной координации.

Качество речи журналистов и ведущих – СМИ обязаны использовать государственный язык, но культура и грамотность речи зависят от профессиональных стандартов редакций.

Обслуживание на государственном языке в магазинах и сферах услуг – закон гарантирует обслуживание на украинском языке. Если на практике это не соблюдается, сначала рекомендуется вежливо напомнить сотруднику о требованиях закона, а в случае отсутствия реакции — подать жалобу Уполномоченному.

Соблюдение государственного языка в университетах – языком образовательного процесса и делового общения должен быть украинский. Ответственность за это несут руководители учреждений, в частности ректоры. В случае нарушений граждане могут обращаться с жалобами к Уполномоченной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

омбудсмен YouTube школа язык

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]