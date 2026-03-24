Державна мова у магазинах, школах і YouTube – як діяти, якщо ігнорують українську

У Секретаріаті уповноваженої наголосили на важливості дотримання державної мови у публічному та освітньому просторі, а також роз’яснили, як користуватися законними механізмами захисту мовних прав.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Секретаріаті Уповноваженої із захисту державної мови продовжують відповідати на запитання громадян у рубриці «Запитай в Уповноваженої». Представники відомства роз’яснили ключові моменти, пов’язані з дотриманням мовного законодавства та практичним застосуванням Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Серед основних тем:

Річний звіт за 2025 рік – документ, що подається до 1 травня наступного року, незабаром буде доступний у відкритому доступі на офіційних ресурсах Уповноваженої.

Російськомовний контент на YouTube для дітей – питання перебуває під постійною увагою відомства. Водночас міжнародні цифрові платформи не підпадають під національне законодавство, тому регулювання потребує міждержавної координації.

Якість мовлення журналістів та ведучих – медіа зобов’язані використовувати державну мову, але культура і грамотність мовлення залежать від професійних стандартів редакцій.

Обслуговування державною мовою у магазинах та сферах послуг – закон гарантує обслуговування українською. Якщо на практиці цього не дотримуються, спершу радять ввічливо нагадати працівнику про вимоги закону, а у разі відсутності реакції – подати скаргу до Уповноваженої.

Дотримання державної мови в університетах – мовою освітнього процесу та ділового спілкування має бути українська. Відповідальність за це несуть керівники закладів, зокрема ректори. У разі порушень громадяни можуть звертатися зі скаргами до Уповноваженої.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.