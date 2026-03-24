В Запорожье будут судить группу людей за растрату миллионов благотворительной помощи для детей

22:54, 24 марта 2026
В Запорожье передали в суд дело о присвоении помощи, предназначенной для детей.
В Запорожье в суд направлен обвинительный акт в отношении пяти участников организованной группы, подозреваемых в злоупотреблении благотворительной помощью и попытке присвоения значительных сумм денег. Об этом в прокуратуре.

По данным следствия, 28-летний гражданин создал общественную организацию, на счета которой международные доноры перечислили более 17 млн. грн. Денежные средства предназначались для организации детских мероприятий, а также закупки техники и канцелярии.

Впрочем, как установили правоохранители, большинство мер фактически не проводилось. В то же время организаторы наладили схему вывода средств через подконтрольных предпринимателей — под видом оплаты товаров и услуг, которые на самом деле не предоставлялись.

Часть средств, по версии следствия, участники обналичивали и распределяли между собой. Таким образом, было присвоено более 1 млн грн. Еще почти 9 млн. грн. пытались вывести по аналогичной схеме, однако эти операции удалось остановить после ареста счетов.

Отдельному фигуранту инкриминируют легализацию доходов, полученных преступным путем - он, по данным следствия, отвечал за обналичивание средств.

По решению суда более 11,5 млн грн, изъятых во время следственных действий и арестованных на счетах организации, передано в управление АРМА.

