У Запоріжжі судитимуть групу осіб за розтрату мільйонів благодійної допомоги для дітей

У Запоріжжі передали до суду справу про привласнення допомоги, призначеної для дітей.

У Запоріжжі до суду скеровано обвинувальний акт щодо п’яти учасників організованої групи, яких підозрюють у зловживанні благодійною допомогою та спробі привласнення значних сум грошей. Про це у прокуратурі.

За даними слідства, 28-річний громадянин створив громадську організацію, на рахунки якої міжнародні донори перерахували понад 17 млн грн. Кошти призначалися для організації дитячих заходів, а також закупівлі техніки й канцелярії.

Втім, як встановили правоохоронці, більшість заходів фактично не проводилася. Натомість організатори налагодили схему виведення коштів через підконтрольних підприємців — під виглядом оплати товарів і послуг, які насправді не надавалися.

Частину коштів, за версією слідства, учасники переводили у готівку та розподіляли між собою. Таким чином було привласнено понад 1 млн грн. Ще майже 9 млн грн намагалися вивести за аналогічною схемою, однак ці операції вдалося зупинити після арешту рахунків.

Окремому фігуранту інкримінують легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом — він, за даними слідства, відповідав за обготівкування коштів.

За рішенням суду, понад 11,5 млн грн, вилучених під час слідчих дій та арештованих на рахунках організації, передано в управління АРМА.

