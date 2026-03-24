  1. В Украине

Увольнение несовершеннолетних в Украине: когда это разрешено законом

23:30, 24 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Увольнение несовершеннолетнего работника по инициативе работодателя допускается только с согласия службы по делам детей.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Управлении инспекционной деятельности в Харьковской области обращают внимание, что увольнение работников, не достигших 18 лет, по инициативе работодателя осуществляется по специальной процедуре. Такой трудовой договор может быть расторгнут только после получения согласия службы по делам детей соответствующего уровня. При отсутствии такого разрешения увольнение может быть признано незаконным.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Когда возможно увольнение

Работодатель может инициировать увольнение несовершеннолетнего по основаниям, предусмотренным законодательством, в частности:

  • изменения в организации производства и труда (п. 1 ст. 40 КЗоТ);
  • несоответствие работника занимаемой должности (п. 2 ст. 40 КЗоТ);
  • восстановление на работе работника, который ранее выполнял эту работу (п. 6 ст. 40 КЗоТ).

Увольнение по основаниям, определенным п. 1, 2, 6 ст. 40 КЗоТ:

  • допускается только в исключительных случаях
  • не допускается без обязательного трудоустройства несовершеннолетнего

То есть работодатель обязан предложить другую работу или обеспечить трудоустройство.

Дополнительная гарантия

Допускается расторжение трудового договора с несовершеннолетним (в том числе срочного) по требованию:

  • родителей или усыновителей
  • попечителей
  • органов и должностных лиц, осуществляющих государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде

Основание:

если продолжение работы:

- угрожает здоровью несовершеннолетнего

- или нарушает его законные интересы

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

увольнение

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]