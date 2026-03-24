Увольнение несовершеннолетних в Украине: когда это разрешено законом

Увольнение несовершеннолетнего работника по инициативе работодателя допускается только с согласия службы по делам детей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Управлении инспекционной деятельности в Харьковской области обращают внимание, что увольнение работников, не достигших 18 лет, по инициативе работодателя осуществляется по специальной процедуре. Такой трудовой договор может быть расторгнут только после получения согласия службы по делам детей соответствующего уровня. При отсутствии такого разрешения увольнение может быть признано незаконным.

Когда возможно увольнение

Работодатель может инициировать увольнение несовершеннолетнего по основаниям, предусмотренным законодательством, в частности:

изменения в организации производства и труда (п. 1 ст. 40 КЗоТ);

несоответствие работника занимаемой должности (п. 2 ст. 40 КЗоТ);

восстановление на работе работника, который ранее выполнял эту работу (п. 6 ст. 40 КЗоТ).

Увольнение по основаниям, определенным п. 1, 2, 6 ст. 40 КЗоТ:

допускается только в исключительных случаях

не допускается без обязательного трудоустройства несовершеннолетнего

То есть работодатель обязан предложить другую работу или обеспечить трудоустройство.

Дополнительная гарантия

Допускается расторжение трудового договора с несовершеннолетним (в том числе срочного) по требованию:

родителей или усыновителей

попечителей

органов и должностных лиц, осуществляющих государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде

Основание:

если продолжение работы:

- угрожает здоровью несовершеннолетнего

- или нарушает его законные интересы

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.