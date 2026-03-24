Звільнення неповнолітніх в Україні: коли це дозволено законом

23:30, 24 березня 2026
Звільнення неповнолітнього працівника з ініціативи роботодавця допускається лише за згодою служби у справах дітей.
В Управлінні інспекційної діяльності у Харківській області звертають увагу, що звільнення працівників, які не досягли 18 років, за ініціативою роботодавця відбувається за спеціальною процедурою. Такий трудовий договір можна розірвати лише після отримання погодження від служби у справах дітей відповідного рівня. У разі відсутності цього дозволу звільнення може бути визнане незаконним.

Коли можливе звільнення

Роботодавець може ініціювати звільнення неповнолітнього з підстав, передбачених законодавством, зокрема:

  • зміни в організації виробництва і праці (п. 1 ст. 40 КЗпП);
  • невідповідність працівника займаній посаді (п. 2 ст. 40 КЗпП);
  • поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП).

Звільнення з підстав, визначених п. 1, 2, 6 ст. 40 КЗпП:

  • допускається лише у виняткових випадках
  • не допускається без обов’язкового працевлаштування неповнолітнього

Тобто роботодавець зобов’язаний запропонувати іншу роботу або забезпечити працевлаштування.

Додаткова гарантія

Допускається розірвання трудового договору з неповнолітнім (у тому числі строкового) на вимогу:

  • батьків або усиновлювачів
  • піклувальників
  • органів та посадових осіб, які здійснюють державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю

Підстава:

якщо продовження роботи:

  • загрожує здоров’ю неповнолітнього
  • або порушує його законні інтереси

