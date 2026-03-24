Звільнення неповнолітніх в Україні: коли це дозволено законом
В Управлінні інспекційної діяльності у Харківській області звертають увагу, що звільнення працівників, які не досягли 18 років, за ініціативою роботодавця відбувається за спеціальною процедурою. Такий трудовий договір можна розірвати лише після отримання погодження від служби у справах дітей відповідного рівня. У разі відсутності цього дозволу звільнення може бути визнане незаконним.
Коли можливе звільнення
Роботодавець може ініціювати звільнення неповнолітнього з підстав, передбачених законодавством, зокрема:
- зміни в організації виробництва і праці (п. 1 ст. 40 КЗпП);
- невідповідність працівника займаній посаді (п. 2 ст. 40 КЗпП);
- поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП).
Звільнення з підстав, визначених п. 1, 2, 6 ст. 40 КЗпП:
- допускається лише у виняткових випадках
- не допускається без обов’язкового працевлаштування неповнолітнього
Тобто роботодавець зобов’язаний запропонувати іншу роботу або забезпечити працевлаштування.
Додаткова гарантія
Допускається розірвання трудового договору з неповнолітнім (у тому числі строкового) на вимогу:
- батьків або усиновлювачів
- піклувальників
- органів та посадових осіб, які здійснюють державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю
Підстава:
якщо продовження роботи:
- загрожує здоров’ю неповнолітнього
- або порушує його законні інтереси
