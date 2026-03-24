Звільнення неповнолітніх в Україні: коли це дозволено законом

Звільнення неповнолітнього працівника з ініціативи роботодавця допускається лише за згодою служби у справах дітей.

В Управлінні інспекційної діяльності у Харківській області звертають увагу, що звільнення працівників, які не досягли 18 років, за ініціативою роботодавця відбувається за спеціальною процедурою. Такий трудовий договір можна розірвати лише після отримання погодження від служби у справах дітей відповідного рівня. У разі відсутності цього дозволу звільнення може бути визнане незаконним.

Коли можливе звільнення

Роботодавець може ініціювати звільнення неповнолітнього з підстав, передбачених законодавством, зокрема:

зміни в організації виробництва і праці (п. 1 ст. 40 КЗпП);

невідповідність працівника займаній посаді (п. 2 ст. 40 КЗпП);

поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП).

Звільнення з підстав, визначених п. 1, 2, 6 ст. 40 КЗпП:

допускається лише у виняткових випадках

не допускається без обов’язкового працевлаштування неповнолітнього

Тобто роботодавець зобов’язаний запропонувати іншу роботу або забезпечити працевлаштування.

Додаткова гарантія

Допускається розірвання трудового договору з неповнолітнім (у тому числі строкового) на вимогу:

батьків або усиновлювачів

піклувальників

органів та посадових осіб, які здійснюють державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю

Підстава:

якщо продовження роботи:

загрожує здоров’ю неповнолітнього

або порушує його законні інтереси

