  1. В Украине

В Первомайске женщина получила от мужа посылку со взрывчаткой – подробности трагедии

21:42, 24 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Женщина погибла на месте, двое малолетних детей получили ранения – подозреваемому грозит пожизненное заключение.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В городе Первомайск Николаевской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в умышленном убийстве жены и ранении двух детей. По данным полиции, он отправил женщине посылку с продуктами, в которой находилось самодельное взрывное устройство.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции Николаевской области, инцидент произошел вечером 20 марта в квартире в центре города. На спецлинию 102 поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета. В результате детонации женщина погибла на месте, а полуторагодовалая дочь и шестилетний сын получили ранения. Детей госпитализировали с осколочными травмами, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

На месте работали следственно-оперативная группа, криминалисты, оперативники, а также взрывотехники. Правоохранители установили, что взорвалось самодельное устройство, которое находилось в посылке, отправленной мужчиной-военнослужащим.

По результатам следственных действий установлено, что 34-летний мужчина положил взрывчатку вместе с вещами в коробку, тщательно упаковал ее и передал знакомым для отправки по почте. Впоследствии правоохранители установили его местонахождение и задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В ходе обыска по месту жительства семьи было изъято значительное количество боеприпасов и взрывчатых веществ, в частности гранаты, тротиловые шашки, пластиковая взрывчатка, детонаторы и патроны к автоматическому оружию.

Задержанному сообщили о подозрении по п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, а также по ч. 1 ст. 263 УК Украины — незаконное обращение с оружием. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция убийство Николаев

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]