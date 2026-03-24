В Первомайске женщина получила от мужа посылку со взрывчаткой – подробности трагедии

Женщина погибла на месте, двое малолетних детей получили ранения – подозреваемому грозит пожизненное заключение.

В городе Первомайск Николаевской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в умышленном убийстве жены и ранении двух детей. По данным полиции, он отправил женщине посылку с продуктами, в которой находилось самодельное взрывное устройство.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции Николаевской области, инцидент произошел вечером 20 марта в квартире в центре города. На спецлинию 102 поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета. В результате детонации женщина погибла на месте, а полуторагодовалая дочь и шестилетний сын получили ранения. Детей госпитализировали с осколочными травмами, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

На месте работали следственно-оперативная группа, криминалисты, оперативники, а также взрывотехники. Правоохранители установили, что взорвалось самодельное устройство, которое находилось в посылке, отправленной мужчиной-военнослужащим.

По результатам следственных действий установлено, что 34-летний мужчина положил взрывчатку вместе с вещами в коробку, тщательно упаковал ее и передал знакомым для отправки по почте. Впоследствии правоохранители установили его местонахождение и задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В ходе обыска по месту жительства семьи было изъято значительное количество боеприпасов и взрывчатых веществ, в частности гранаты, тротиловые шашки, пластиковая взрывчатка, детонаторы и патроны к автоматическому оружию.

Задержанному сообщили о подозрении по п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, а также по ч. 1 ст. 263 УК Украины — незаконное обращение с оружием. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

