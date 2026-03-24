  1. В Україні

У Первомайську жінка отримала від чоловіка посилку з вибухівкою – подробиці трагедії

21:42, 24 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Жінка загинула на місці, двоє малолітніх дітей дістали поранення – підозрюваному загрожує до довічного ув’язнення.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У місті Первомайськ Миколаївської області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві дружини та пораненні двох дітей. За даними поліції, він надіслав жінці посилку з продуктами, у якій був саморобний вибуховий пристрій.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як розповіли в ГУ Нацполіції Миколаївської області, подія сталася ввечері 20 березня у квартирі в центрі міста. На спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух невідомого предмета. Унаслідок детонації жінка загинула на місці, а півторарічна донька та шестирічний син отримали поранення. Дітей госпіталізували з уламковими травмами, наразі їхньому життю нічого не загрожує.

На місці працювали слідчо-оперативна група, криміналісти, оперативники, а також вибухотехніки. Правоохоронці встановили, що вибухнув саморобний пристрій, який перебував у посилці, надісланій чоловіком-військовослужбовцем.

За результатами слідчих дій встановлено, що 34-річний чоловік поклав вибухівку разом із речами у коробку, ретельно запакував її та передав знайомим для відправлення поштою. Згодом правоохоронці встановили його місцезнаходження та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуку за місцем проживання родини вилучили значну кількість боєприпасів і вибухових речовин, зокрема гранати, тротилові шашки, пластичну вибухівку, детонатори та набої до автоматичної зброї.

Затриманому повідомили про підозру за п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України — умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, а також за ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне поводження зі зброєю. Йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини злочину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція вбивство Миколаїв

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]