Вербное воскресенье 2026: когда отмечают и какие традиции соблюдают в Украине
Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, в 2026 году приходится на разные даты для христиан разных конфессий: западного обряда (католики и протестанты) будут праздновать 29 марта, а восточного обряда (православные и греко-католики) — 5 апреля.
Согласно Евангелию, в этот день Иисус въехал в Иерусалим на ослике после чуда воскрешения Лазаря. Люди встречали его, устилая дорогу одеждой и пальмовыми ветвями в знак почтения. В наших широтах пальмы не растут, поэтому символом праздника стала верба — первое весеннее растение, символизирующее возрождение жизни.
В Украине Вербное воскресенье сопровождается рядом традиций:
Освящение вербы. Веточки с «котиками» несут в церковь на утреннюю службу. Освященная верба считается оберегом от болезней, пожаров и невзгод в течение года.
Побивание вербой. После службы люди слегка бьют друг друга веточками, произнося: «Не я бью — верба бьет, через неделю — Пасха!», желая здоровья и жизненной энергии.
Хранение освященной вербы. Веточки ставят за иконы или в вазу без воды, где они выполняют роль домашнего оберега.
Ослабление поста. Поскольку праздник приходится на Великий пост, православным разрешается немного ослабить ограничения, в частности употреблять рыбу и небольшое количество вина.
