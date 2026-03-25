Вербна неділя 2026: коли святкують та які традиції дотримуються в Україні

Свято символізує відродження природи, духовне очищення та передує Великодню, відкриваючи тиждень народних обрядів і традицій.

Вербна неділя, або Вхід Господній до Єрусалима, у 2026 році припадає на різні дати для християн різних конфесій: західного обряду (католики та протестанти) святкуватимуть 29 березня, а східного обряду (православні та греко-католики) — 5 квітня.

За Євангелієм, цього дня Ісус в’їхав до Єрусалима на віслюку після дива воскресіння Лазаря. Люди зустрічали його, вистеляючи дорогу одягом і пальмовими гілками на знак пошани. У наших широтах пальми не ростуть, тому символом свята стала верба — перша весняна рослина, що символізує відродження життя.

В Україні Вербна неділя супроводжується низкою традицій:

Освячення верби. Гілочки з «котиками» несуть до церкви на ранкову службу. Освячена верба вважається оберегом від хвороб, пожеж та негараздів протягом року.

Побивання вербою. Після служби люди легенько б’ють один одного гілочками, промовляючи: «Не я б’ю — верба б’є, за тиждень — Великдень!», бажаючи здоров’я та життєвої енергії.

Збереження освяченої верби. Гілочки ставлять за ікони або у вазу без води, де вони виконують роль домашнього оберега.

Послаблення посту. Оскільки свято припадає на Великий піст, православним дозволяється трохи послабити обмеження, зокрема вживати рибу та невелику кількість вина.

