  1. В Украине

Владимир Зеленский: реального движения пока, к сожалению, нет — Россия не хочет движения к миру

20:53, 24 марта 2026
Мир должен быть надежным — именно это наша цель, и это будет, — Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский: реального движения пока, к сожалению, нет — Россия не хочет движения к миру
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 24 марта был доклад украинской переговорной команды, которая вернулась из Соединенных Штатов Америки. Об этом он заявил во время вечернего обращения 24 марта.

«Реального движения пока, к сожалению, нет — Россия не хочет движения к миру. Но важно, чтобы и мы в Украине, и Соединенные Штаты, и европейцы, и другие глобальные субъекты делали все возможное, все необходимое, чтобы россияне заинтересовались дипломатией — реально и честно, а не так, чтобы просто зарабатывать на нефти больше денег и выигрывать больше времени для следующих атак и агрессии.

Мир должен быть надежным — именно это наша цель, и это будет. А на атаки ответим. Обязательно», — сказал Глава государства.

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

