Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 24 березня була доповідь української переговорної команди, яка повернулася зі Сполучених Штатів Америки. Про це він заявив під час вечірнього звернення 24 березня.

«Реального руху поки, на жаль, немає – Росія руху до миру не хоче. Але важливо, щоб і ми в Україні, і Сполучені Штати, і європейці, і інші глобальні суб’єкти робили все можливе, все потрібне, щоб росіяни зацікавилися дипломатією – реально й чесно, а не так, щоб просто заробити на нафті більше грошей і виграти більше часу на наступні атаки й агресії.

Мир повинен бути надійним – саме це наша мета, і це буде. А на атаки відповімо. Обов’язково», - сказав Глава держави.

