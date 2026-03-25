Владимир Зеленский изменил состав Конгресса местных и региональных властей при Президенте

Президент подписал указ об обновлении состава Конгресса.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 261/2026, которым внес изменения в Положение о Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины. Документ вступает в силу с 24 марта.

Согласно указу, обновлен состав Конгресса и его президиума.

В частности, уточнен перечень должностных лиц, которые входят в состав Конгресса по должности. В него, как и ранее, входят руководители ключевых органов государственной власти — Председатель Верховной Рады, Премьер-министр, руководство Офиса Президента, секретарь СНБО, а также ряд министров и представителей центральных органов власти.

Также обновлен состав президиума Конгресса. В него включены руководство государства, профильные вице-премьер-министры, министры и представители Конгресса.

