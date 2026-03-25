Володимир Зеленський змінив склад Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові

Президент підписав указ про оновлення складу Конгресу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 261/2026, яким вніс зміни до Положення про Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України. Документ набирає чинності з 24 березня.

Згідно з указом, оновлено склад Конгресу та його президії.

Зокрема, уточнено перелік посадовців, які входять до складу Конгресу за посадою. До нього, як і раніше, входять керівники ключових органів державної влади — Голова Верховної Ради, Прем’єр-міністр, керівництво Офісу Президента, секретар РНБО, а також низка міністрів і представників центральних органів влади.

Також оновлено склад президії Конгресу. До неї включено керівництво держави, профільних віцепрем’єр-міністрів, міністрів та представників Конгресу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.