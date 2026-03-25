Белгород-Днестровский первым в регионе запретил публичное использование культурной продукции на русском языке

Анна Неруш из Управления по языковым вопросам назвала это смелым шагом и призвала другие общины последовать этому примеру.

Белгород-Днестровский городской совет принял решение о моратории на публичное использование культурного продукта, созданного или используемого на русском языке, в любых форматах на территории общины, и стал первым горсоветом в Одесской области, который это сделал. Об этом сообщили в Управлении уполномоченного по защите государственного языка.

Отмечается, что целью введения ограничений является защита украинского информационного пространства от гибридного влияния России, а также поддержка украинского языка в культурной сфере.

Представительница Уполномоченного по защите государственного языка Анна Неруш отметила: «Быть первой общиной в области, которая утвердила мораторий на использование русскоязычного культурного продукта, — это очень смело, но и очень почетно! Будем ждать аналогичных новостей от других территориальных общин. Особенно от Одесского городского совета».

