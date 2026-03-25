Білгород-Дністровський першим у регіоні заборонив публічне використання російського культурного продукту

Анна Неруш з Уповноваженої з мовних питань назвала це сміливим кроком та закликала інші громади йти за прикладом.

Білгород-Дністровська міська рада ухвалила рішення про мораторій на публічне використання культурного продукту, створеного або використаного російською мовою, у будь-яких форматах на території громади, і стала першою міськрадою на Одещині, яка це зробила. Про це повідомили в Уповноваженого із захисту державної мови.

Зазначається, що метою запровадження обмежень є захист українського інформаційного простору від гібридного впливу Росії, а також підтримка української мови в культурній сфері.

Представниця Уповноваженої із захисту державної мови Анна Неруш зазначила: «Бути першою громадою в області, яка затвердила мораторій на використання російськомовного культурного продукту - це дуже сміливо, але й дуже почесно! Чекатимемо аналогічних новин від інших територіальних громад. Особливо від Одеської міської ради».

